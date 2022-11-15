衛福部長薛瑞元14日晚上為陳時中站台，公開嗆蔣萬安這位矽谷律師被美國資遣，選後要送他回美國當律師，回去做律師訓練，樂得陳時中大讚薛瑞元是公務人員的典範。堂堂衛福部長不思興革衛福政策為民謀利，公然淪為執政黨選舉打手，如此作賤公務員還好意思說是典範？

擁有醫師與律師「雙師」資格，薛瑞元從嘉義小鎮的婦產科醫師，搖身一變為衛福部長，堪稱公務員勵志楷模。沒想到原本話不多、默默做事的薛次長，接任部長後頻頻荒腔走板嗆辣發言，甘為民進黨側翼打擊異己，擺明對陳時中不次拔擢的投桃報李。

薛瑞元之所以「大鳴大放」，與蔡政府為官之道就是要無恥兼耍無賴有關。薛至立法院備詢時，不但沒有恪遵官員答詢義務，反而對嗆告發高端疫苗圖利的立委李德維「我就跟他梭哈」，如此黑幫答詢口吻，如同行政院長蘇貞昌像流氓般問候立委的媽媽，竟獲綠營一致讚許是官員硬頸表現！

薛瑞元在綠營喝采聲中，不只樂於充當陳時中競選總部側翼，甚至端出律師傲慢本質，直接衝至第一線開酸蔣萬安要求公開高端採購合約，已違反律師倫理，難怪被美國資遣。薛瑞元的論述無所本，顛倒是非完全是政治操作，囂張模樣正是綠營官員印記。

醫者為人治病，律師為人辯駁，薛瑞元擁有雙師資歷投入政壇，人在官衙好修行，如果做好衛福部長本分，必能實踐為民服務本旨。可惜薛瑞元已被權力沖昏頭，忘了現在的身分是人民公僕，既不是醫師也不是律師，一味搶當陳時中選舉打手，再怎麼無恥，也不應這樣作賤公務員！