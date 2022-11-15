被蔡英文總統視為「全台最激烈戰區」的桃園，到民調封關前仍呈五五波。蔡英文8次赴桃園輔選，朱立倫每周與張善政檢討選戰策略，顯示桃園確已成為一級戰區，原因出在一旦綠營敗北，不僅影響蔡英文最後一年執政氣勢、內閣恐改組，也將影響2024藍綠布局，牽一髮動全身。

林智堅退選後，民進黨中央8月底換鄭運鵬上陣。雖然鄭是在地立委，但除曾任黨職及立院黨團幹事長外，沒有中央、地方行政資歷，加上和林智堅相較非明星級戰將，成為其參選的不利條件。民進黨因此清楚鎖定了桃園的選戰策略，即「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」，蔡英文8度輔選次次喊「支持鄭文燦，票投鄭運鵬」，原因在此。

但凡戰術必有缺失之處。桃園市民會問，究竟誰在選？蔡英文、蘇貞昌、賴清德多次到桃園輔選，但截至選前，市民對鄭運鵬還充滿距離感。民進黨中央賣力輔選，與鄭運鵬性格也有關。鄭文燦活力充沛，施政不分藍綠，贏得逾7成市民認同；鄭運鵬性格靜如「宅男」，好發臉書，與人接觸少溫度，對選戰自不利。

除個人因素，藍營地方整合成功，也是促使選民歸隊的主因。當初朱立倫提名張善政，惹毛的不只是宣布參選的羅智強，還包括地方重量級人士，如為呂玉玲抬轎的議長邱奕勝，連在地立委魯明哲、萬美玲都詫異，不滿黨中央未商量就「空降」。但眾人最終選擇團結，不只因了解分裂就什麼都沒有，更重要是受徵召的張善政有其「人和」的條件。

張善政過去從政風評就不錯，2016年出任「看守內閣」閣揆時，逢台南強震導致維冠大樓倒塌，「張揆」兼程南下「視民如親」，令外界感動，時任台南市長賴清德就多次感謝，還有綠委要當選總統的蔡英文留他任閣揆。張不僅能「民胞物與」，其工程師背景、助龍潭宏碁建資訊中心、引進Google亞洲最大資料中心的經歷都是參選強項，而尊重中央操盤、感恩地方挹注資源，是張善政凝聚各方團結的人格魅力所致。

較意外的是，網軍側翼在桃園選戰中幾乎完全失靈，綠營掀起的「經濟黨＋紅統」攻勢，遇上藍營以「中國鵬」反攻，變得不堪一擊。帶風向者靠邊站也讓攻防焦點可以放到公共工程爭議上，如八德運動中心羽球場垮塌及桃園市總圖書館興建一延再延，對「雙鄭」自然較不利。

整體來說，最後10天將決定桃園由誰勝出。一旦桃園終結綠營8年執政，必打亂民進黨總體布局，宣告小英「黨魁保衛戰」的失敗，內閣勢必改組，蔡英文布局2024大選的實力恐將削弱，民進黨各派系也將重新盤整，但對賴清德爭取2024大位更有利。若藍營大勝，對操盤手黨主席朱立倫自然有加分效果，但藍營面對推誰進取2024，恐又將出現一番角力。

（作者為資深媒體人）