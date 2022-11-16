看到故宮打破了3個清代瓷器（china），我想，這是不是達姆彈破窗而入？

如此說，大家都會認為很荒唐，怎麼可能？但是，這次不負責賠償的故宮院長吳某，4年前在國史館做長，他就「密察」出在228的時候，美國人發現了一本書，被達姆彈打穿。這說明了當時國軍二十一師是如何的殘忍，用這種開花彈來屠殺善良人民。

（圖：民視新聞台；郭冠英提供）

（圖：中央社；郭冠英提供）

這顆達姆彈，就是民國107年慶祝228慘劇主打的悲情點，台灣人又為此義憤填膺，增加了仇匪恨匪，反中仇中的愛台灣意識。

每年為這場悲情劇提供彈藥的一個極端台獨，就是吳密察，他也因此做國史館長、故宮博物館長。他是讀歷史的，但一件大家都知的史料，經他一密察，往往有新發現、角度、論點，可供「紙風車」做標案，媒體又有新話題，大家吵得很熱情，什麼彈道武器專家都出來了，談這種子彈會打出個大洞，人遇之必死無疑云云。

這次故宮打破了這些瓷器，社會上出了很多鑒定專家，又說這些照片上看到的碎瓷器是假的，它沒有古瓷器那種包漿黯黃色澤，行家一眼就看出是假，其實更可怕的是故宮的瓷器很多已被台獨調包出賣了。

前面還有件唐代書法名家顏真卿的字畫，是頂級國寶，為了一個日本人的母親要看，就送到日本去了。而這個日本人盡孝不久，竟然給打死了。台灣人哀痛降旗，還設廟立像崇祀。

而在這種假新聞上澆冷水，要滅火，揭謊，要講228的真相，其實很簡單明白的常識，就被認為說是政治不正確，不愛台灣，要嚴懲。這是民國98年發生的事，倒不必再談了。

這次碎瓷（broken china）事，「台灣事實查核中心」立刻出來否認，說是假新聞。一場認知戰的攻防，又被說是在選戰中分散了人們的注意。

但有件事倒是不必查核，那就是整個台獨對中國的「文化清洗」，已在本省進行了30多年了。

現在，反正與「中國」有關的都要清洗乾淨，一個小燈泡最新的亮點，就是說閩南語不對，該正名為「台灣台語」。

當然，吳密察就是這個去中國化（broken China）的高端戰士，所以做了去瓷廢中的國史館長，再做了這個一直想要抹去「中國」的「中國故宮」的館長。

這倒與「中國國民黨」有點像，現在最看不順眼「中國」，恥於提「中國」的，就是這個「中國黨」。

國民黨忌中，要說中國，一定講「中華民國」；民進黨恨中，勉強講中，就是「中華民國台灣」。兩黨詭異的共識，就是「一中」乃「中華人民共和國。」那台灣省呢？那個議會所在的霧峰呢？成了什麼也不是。而「中國共產黨」呢？又最討厭「一中」就只有是她的說法。

在談「達姆彈」和「文化清洗」前，先談談故宮還是中國的那個時代，我與她的關係。

最先故宮藏品運到本省來，是放在台中的霧峰，我小的時候就被父母帶來看過，印象就好像是個山洞，也沒看到裡面的國寶長什麼樣子。

這有點像我在省政府做事時，上班要經過的路邊大防空洞，那在戰時說可供3千人辦公生活。我想當時的心態是就要反攻大陸，所以省政府叫「中興新村」，霧峰這些箱子都要搬回去。一定，當然。

後來不知道怎麼想開了，可以開箱展覽了，大概是想回去的時間不定了，那就選在台北外雙溪建個宮殿式的博物館，想的還是「暫時」，就「暫時」放在這裡，想著、看著家鄉、大陸、中國、中華文化、國之瑰寶。

當然，「暫時」這個觀念是故宮最重要的，它是與「復興基地」這概念連在一起的，是「暫放」，如果是「永居」，那這些國寶國府就變成是「搶來」的了。

1950年任命陳誠為台灣省政府主席，繼之將中央銀行大部分黃金移存台灣，故宮博物院之精品亦分批運抵台灣。（中央社）

對我來說，當然那些泛黃紙，黑不拉嘰的字畫沒什麼印象，我當時也不知欣賞書法，最有印象的當然就是那兩塊小石頭，五花肉與翠玉白菜，還有毛公鼎，還有「清明上河圖」。

後來我是常來故宮，因為我在新聞局負責接待外國記者，我約了時間，館裡會派人導覽，對外賓都有禮遇。

我的同事有時就讓導覽帶他們看，自己就在大廳等，我則都隨著看，有時導覽忙不過來，我就代理。反正路線我熟，我半瓶水講解也夠了，最主要就帶看那塊肉和白菜，他們讚歎說：「好，Amazing！」

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】