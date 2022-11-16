新台幣匯價今年有如搭上雲宵飛車，1月17日升值至27.607元，改寫25年新高，之後因俄烏戰爭爆發，加上美國鷹式升息，新台幣2月跌破28元、4月跌破29元、8月失守30元，之後貶勢更一路加速，9月、10月接連跌破31元、32元。正當市場認為新台幣一去不回頭的往33元靠攏時，11月新台幣卻演出大反轉，11月9日新台幣從32.062元升回31.903元，14日盤中更已回到31.04元，距離回到30元僅一步之遙。

特別是11月11日和14日兩天，新台幣可說激情演出，11日受外資匯入帶動，新台幣單日大漲4.95角，創下23年單日最大漲幅，14日新台幣續漲2.94角，台北外匯市場更爆出33.215億美元的八年來單日最大量、也是史上單日第八大成交量。合計兩個營業日，新台幣合計升值了7.89角，漲幅合計達2.53％，兩日成交量合計49.225億美元，相當平常一周的成交量。

這樣不尋常的表現，讓外界質疑中央銀行向來採穩字訣的匯價政策是不是變了。更有人統計，去年新台幣全年最高價是27.607元，最低價則是31.616元，高低價差4.009元，超過2008年金融海嘯時的3.54元，也是25年來全年新台幣高低價差最大的一年，顯示央行總裁楊金龍上任僅四年半，新台幣匯率一年內的波動幅度已超越央行前總裁彭淮南在任的20年，進而解讀相較彭淮南的謹慎保守，楊金龍的風格較自由狂野。

新台幣前一次發生數日間大幅波動，應該回推到1998年1月亞洲金融風暴時期，也就是彭淮南上任之前，1998年1月5日新台幣從前一營業日的32.667元，一次貶值5.59角至33.226元，次日又大幅貶值5.29角至33.755元，隔日更直接貶至34.4元，也就是四天內新台幣貶了1.72元。當時主要是國際金融大鱷如索羅斯等狙擊亞幣，加上外資透過無本金交割遠期外匯（NDF）等衍生性金融商品，加劇新台幣投機買賣盤，才讓新台幣出現短期大漲後又急貶的奇特走勢。

但回到這波新台幣走勢來看，首先是在央行隔斷NDF後，目前市場投機的衍生性金融商品交易已微乎其微，再者，這波新台幣先下跌一段時間，又於近日回漲，雖然也是來自外資大量進出，但主要是反映外資在股票市場的買賣超，而非有特定人炒匯，且相較國際其他貨幣走勢和美元指數，可看出新台幣走勢並未脫隊，也就是不存在被攻擊的隱憂，主要還是順應國際匯市波動。

以成交量為例，台北外匯市場上次爆出30億美元以上大量是在今年3月7日，當時因俄烏戰事擴大，外資賣超台股822億元後匯出；反觀這次外資因美國鷹式升息的預期緩解，11、14日合計買超台股865億元，可見這波新台幣帶量走升，主要是外資歸隊所致。

也就是說，新台幣今年以來的匯價波動，並非央行的外匯政策有所改變，而是在國際潮流中不得不然的結果。以美元指數來看，彭淮南在任的20年期間，美元指數高低點各為118.95和72.53，高價落差約46.42點；可是近一年間，美元指數的高低點分為114.78和94.63點，也就是高低波動了20.15點。

再看11日和14日新台幣合計漲幅2.54％，同期間日圓也對美元升值4.87％，韓元漲幅則有3.89％、泰銖3.1％，連人民幣期間對美元都升值2.98％，幅度也超過新台幣，包括馬幣、星幣升幅也都和新台幣相近，各為2.46％、2.15％。

簡言之，不論是彭淮南時代，還是現在的楊金龍，央行維穩的匯價政策都沒有改變，只是近期匯市走勢全看美元指數和外資動向臉色，央行就算進場干預，頂多吸收部分升貶幅，難以逆勢而為。

更何況，目前市場黑天鵝和灰犀牛仍未絕跡，包括美國利率走勢、美元指數變化、俄烏戰爭和中美關係等，都還沒有明確的答案，可以想見市場波動仍將是後續常態。

央行一貫的匯價政策方向就是避免新台幣大幅波動，但在當前國際金融情勢下，央行能發揮的穩定效果有多少，恐怕也不無疑問。過去央行持續提醒中小企業應規劃外匯避險，金管會也要求保險業應提存外匯準備金，就是希望業者自己也能多繫一條安全帶，否則路況顛簸，實難靠司機一人技術就想一路平穩。