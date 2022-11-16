拜登和習近平終於在G20會面。而在會後記者會上，拜登和習近平在媒體鏡頭前握手微笑的畫面，也被中國官媒環球時報指稱，是「中美之間久違的畫面，起到了及時的緩解和安撫作用」。美國智庫則從G20期間，習近平與各國領袖碰面會談的情況分析，認為中國與西方國家之間的緊張關係將會和緩，習近平將展開所謂的「微笑外交」。

拜登和習近平會面完都在「微笑」，但兩人的微笑背後，各有各的「笑點」。拜登微笑的最大原因，當然就是民主黨在剛剛舉行完的期中選舉取得了出乎意料的好成績。不但眾議院只流失零星席次，連參議院都順利拿下過半數門檻，沒有完全丟失立法權的掌握。內政上的穩定，讓拜登可以有更多心力專注在外交和美中關係，重新調整對中國的與台海問題的政策及立場。

習近平也是一樣。2021年3月，楊潔篪在阿拉斯加「痛罵」美國一舉，雖然替中國國內的民族信心打了一劑強心針，但美國祭出的制裁卻一波波收緊。而習近平一直到二十大落幕之前，都因為忙於內政問題沒有做出過多回應。在二十大落幕、國內政治結構大致底定、統治基礎已經穩固的情況下，習近平終於可以笑著把重心從內政轉移到外交，開始專心處理中國與西方國家這兩年多來逐漸緊張的關係，以及讓中共如鯁在喉的台灣問題。

出席拜習會後記者會的各國媒體都發現，相比之前的強硬態度，美國總統拜登在台灣問題的立場似乎已經有所轉變。過去曾4度明確表示會協防台灣的拜登，不但在面對記者提問時卻沒有作出回應，還重申了美國對一中政策的堅持，不支持「兩個中國」也不支持「一中一台」。美中關係的緩和、拜登習近平一鬆一緊的態度轉變，再加上台灣年底選舉的結果，對台海兩岸的和平安全穩定，無疑又增添了一些不確定性。

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