看到台灣正墮入美中共管的境地，憂心和恐懼油然而生。11月14日美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平會晤3小時12分鐘，這場眾所矚目的拜習會雖涉及台灣安全問題，然而台灣完全插不上嘴。媒體關注美國說「事後會向台灣簡報」，請問，蔡政府事前可曾傳達台灣人民對於台海安全「維持現狀」的主張給美方？答案顯然是沒有，老大們談判，無論事前、事後，小弟場外乖乖站好。

自8月初中共圍島鎖台軍演後台海中線「被消失」，迄今共軍機艦兀自徘徊台灣周邊海空域，這情況很類似釣魚台中日未解的僵局，差別是日本眾議員石破茂來台豪氣敢言「是日本單獨責任，將獨自解決」，蔡政府卻陷入戰略被動的窘境，無法為台灣的命運發聲，這是台灣人的悲哀。可諷刺的是蔡總統前幾天在凱道造勢場合說「台灣是在自由、民主的最前線，也處於全球半導體供應鏈最關鍵的地位，我們的決定、行動，影響世界如何看待台灣」。

到底世界怎麼看待台灣？國際的現實是台灣什麼都不能作主，美國要台灣買軍火、要吃萊牛萊豬、要台積電去美國設廠避險、要買（16+8）架波音787，蔡政府連一次拒絕的權利也沒有；不是說好了「自己的國家自己救」，怎麼最起碼的台海危機，現在搞成只能等待美國事後簡報？

如果還有人認為馬英九時代做得很糟糕，那應該用同樣標準看待蔡政府，台灣經濟在這幾年未受美中貿易戰、俄烏戰爭、新冠疫情、通貨膨脹影響，如果沒有《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）十年的經濟紅利，蔡政府有本錢如此揮金如土嗎？蔡總統上任以來豪擲17批次的美國軍火，怎麼好意思哭窮，砍軍公教年金？

身為台灣人不會有人忍見兩岸兵凶戰危，但台海危機台灣的角色卻被邊緣化，蔡總統承諾的「維持現狀」政見跳票，讓台灣墮入美中共管的時代，這真的是台灣人的悲哀，也值得我們格外珍惜馬英九任重道遠的「馬習會」，當時美國國務院新聞發言人伊麗莎白•特魯多表示「『歡迎』台海兩岸為和平與穩定所做的努力」。維持兩岸和平穩定，誰，該臉紅？

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