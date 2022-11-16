有句話說，｢上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂｣。投票日將屆，民進黨四面楚歌，顯然已亂了方寸，什麼事都敢做、什麼話也都敢說。由行政院長蘇貞昌為首，在議事殿堂上跟立委大肆咆哮比大聲，下面官員自是有樣學樣，怕講晚了失去長官的青睞。其中尤以衛福部為甚，原任部長陳時中已經是金句連連，沒想新部長更勝一籌，｢驚句｣青出於藍。

薛瑞元嘲諷蔣萬安是「矽谷新創律師，難怪被資遣」；嗆國民黨立委李德維「可能搞不清楚他惹到什麼人，我不是一個可以任人欺負的公務員」「我就跟他『梭哈』，跟他搞到底。」薛更質疑高虹安住院是濫用醫療資源，為此跟柯文哲槓上，咒柯看看是否能住院打點滴。為此，蘇貞昌竟是一挺到底；蔡總統更讚美薛瑞元戰力滿點，承認當初對薛有點「看走眼」。

至於民眾的反應呢？｢兒童權利公約｣在台北開會，被問及台灣為何青少年自殺率升高？衛福部竟回答說是「高樓太多」。嚇傻一些高樓住戶，更揭痛自殺者家屬的傷痛；王必勝自接下指揮官大權後，唯老長官陳時中馬首是瞻，跟前跟後，在薛部長眼裡自不是滋味。攸關全國民眾健康的衛福部竟然變成｢吵架內閣｣；內部權力傾軋，豈是民眾之福？

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