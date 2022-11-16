台灣是個很奇怪的地方，憲法上掛著中華民國的國號，可當今的執政者在任何時後要提起這個國號，卻雅不願意，當然，這些人原是打著反中華民國起家的，要他們說中華民國的好話自然困難。

恨中華民國，可以有許多理由，有些人來自於政治意識形態，有些人來自於認同問題，有些人則接受了某種特定立場的歷史論述，有些人則因家族或個人是民國統治下的犧牲者，但無論從哪個出發，這些力量既匯集一處，民國乃變得一無是處。

正如此，台灣就出現了許多吊詭矛盾的論述：說民國一無是處，卻又以兩岸相隔的前幾十年，台灣在文化、經濟、乃至社會等層面的優異表現自豪，且這優異，還不只相對於當時鎖國的大陸，放諸國際社會，也具一定的亮度。而從這矛盾中，我們也可以直接感覺到，當今所謂主流時潮對民國負面的觀點，其實是在特定史觀下由特定群體所塑造的。

然而，這在當今台灣許多人眼中一無是處的民國，卻在幾年前為許多大陸朋友，尤其是社會精英所津津樂道，在他們眼中，近代的大師其實都出現在民國，極端的甚至以為往後再難有這樣的時代風騷。

這些民國大師跨越文化、經濟、社會等各個領域，不要說像胡適、魯迅這般在當時管領風騷，到如今依然影響著許多人的大家，單單在教育領域，大陸民間就曾經拍過《先生》這樣的一套紀錄片，將民國以來的十位教育家對中國的貢獻做了一番致敬，這套紀錄片總的片頭語「他們的背影，民族的正面」，更直接說明了這些人超越時代的影響，於今依然存在。

就如此，大陸社會出現了民國熱，「民國風」的事物被大家追捧，這裡面固然有美化的成分在，但整體而言，的確也讓人看到了那個時代為後來者所不及之處。

當然，在台灣持不同觀點的人會說，那是民國初年，一個有理想的年代，正由於後期民國腐化，江山才會由中華人民共和國取而代之。這樣的說法自然有一定的真實性與說服力，但不要忘記，當時文化賢達、社會精英隨國府來台的，還占著大多數，你不能說這些人就是贊成腐敗，或說他們的眼睛都給蒙蔽了。其實，要選擇來台抑留在大陸，個人的因素不算，總體而言，可以說：就是不同的兩群人對中國未來的想像不同，所以選擇了不同的道路。

可就是有這麼多人來了台灣，台灣才在短時間內有了質的改變，儘管日據時代，在某些領域，台灣的優異人材也有一定的成就，但整體視野的開拓，還是跟這群隨國府來台的菁英有關。

這有關，造就了台灣前期的成績，兩岸開放初期，成為大陸人心目中顯眼的存在，而這影響基本就延續到2010年左右。換句話說，現在年歲在40幾到70幾中間的大陸各界菁英，許多都受到這台灣成就的影響，他們感受到，對中國有不同想像的另一群人在小島上所創造出來的成績，在現代化進程中既少走了許多冤枉路，且此成績還可以連結於民國初年乃至中國過往的歷史文化。

正因此，對這些人來說，台灣不只是個小島，它還承載著中國如何在現代化中走出自己一條路上的重要實驗，而實驗成果更是可觀的，所以他們眼中，很難想像目前的台灣，對民國怎麼就呈現一種近乎完全負面的評價。

就由於台灣的這種承載性，幾年前我到大陸一所名校作有關中國文化的演講時，他們哲學院的院長就很感嘆台灣這幾年的走向，他提到了年輕時台灣的文化口號：「經營大台灣，建立新中原」對他們曾有的號召，說：這樣的寶地，為中國好，為文化好，我們怎捨得用極端的手段來對待它。

這樣的心情，在大陸知識菁英中絕非少數，對他們而言，民國，是台灣最大的資產，可惜，台灣卻仍在無情的踐踏它！

（作者為文化學者）