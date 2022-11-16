川普果然宣布參選下屆美國總統。他崛起美國政壇6年，點燃了憤怒的野火，煽動了仇恨激情，畫下了虛空的大餅，憑其超凡的話術蠱惑了心有不平的選民，尤其是那些失落感深重的老白藍領男子，崛起民粹狂潮。這次期中選舉，他操控共和黨的初選、點選參選的人馬、掌控宣傳的主軸，妄想激起紅潮，再趁浪而上，奪回他聲稱被「偷走」的總統大位。結果事與願違，紅潮未起，「川家軍」有當選者也不乏落選者，有些共和黨人甚至將該勝而未勝怪罪於他。

川普變老了，川潮消退了，川粉落寂了，共和黨主導者該改朝換代了。還好後繼有人，佛州州長德桑提斯連任成績亮眼，勸進他代表共和黨角逐2024年總統大選的聲音愈來愈大，而勸退川普的聲音也響起。川普6年來造了太多孽，加深美國的撕裂，敗壞了政治的道德，傷害了美國的盟友關係，危害了民主的根基。他唯我獨尊的行事作風，以仇恨與撕裂為能事，實實在在是美國的敗家子。拜登這次選舉發出搶救美國民主的呼聲，高喊「民主也在選票上」，獲得廣泛共鳴，真是其來有自。

川普是不折不扣的德之賊。比如他眼見德桑提斯崛起，威脅他的連任大夢，居然發布聲明再次以「德假正經」（Ron De Sanctimonious）的諧音戲謔他，警告他不要參選，而他手上握有德桑提斯妻子都不知道的材料。他在總統任內的所作所為簡直沒有底線，一切以個人主觀好惡及切身利益為行事準則，敗德亂行無惡不作。敗選猶作困獸之鬥，幕後操弄阻擋確認總統當選人的議事，堪稱一場不成功的政變。這次選舉他要「川家軍」如鸚學舌怒罵總統選舉「被竊走」、「拜登不是合法總統」，四處主講多以自己的事情為主題，只想利用候選人。這樣自私自利的川普誠為美國遇人不淑的悲哀，許多共和黨人卻仍將他視為救星，可見美國政治對立與撕裂之嚴重。

他撼動了美國民主的根基，減損世人對民主的信心，甚至辱沒世界最有影響力的美國總統的崇高地位。美國有識之士咸認，如果美國不能捍衛民主，不能克服民主過程中造成的諸多困難，走出民主的至暗時刻，就不能挽救美國下墜的命運。這次期中選舉，權力的分立與制衡功能再獲確立，選民對於兩黨走偏鋒的政策路線予以匡正，算是守住了民主底線，避免極化政治相互對抗，一報還一報。

從這次選舉結果看，川普再選總統可能連黨內初選都通不過，但他今後兩年惹事生非造謠干擾的行徑不會休止，拜登也不會有好日子過。只要川普繼續造謠生事，美國政壇將永無寧日，而且只要他2024問鼎白宮，即使輸了，他已經布好的黨羽也可能大動手腳，或者興風作浪，讓選舉結果不被承認。果若如此，則美國民主近乎崩盤，美國的威信與國力也將一落千丈。美國民主已落在懸崖邊，將川普丟包，這是美國民主自救新的開端。