新冠次世代疫苗絕對不是第5劑疫苗，應定位於年度追加疫苗。台灣已預約到2000萬劑莫德納次世代疫苗，不能因為錯誤的政策，不但浪費更多的民脂民膏，還會步上想打疫苗的人打不到，不好的疫苗又沒人要的雙重窘境，為未來的總統大選，增加被民眾唾棄的話題。

疫苗不管第幾劑，都是為加強第一劑的持久效果。即所謂1劑反應，2劑著床。老的疫苗作用為追加只需要打1劑。至於疫苗要打幾劑才標準，完全要看3期臨床的結果，對新冠疫苗而言2劑最正規。國光公司的新冠疫苗在修訂送審時，就是因為提出接種3劑的方案遭到指揮中心否決，整個疫苗的研發被迫移轉國外。可見指揮中心對於新冠疫苗應該打2劑是早有定見。

後來怎麼又催打3至4劑，甚至高端戰士還可能要打到6劑。原因當然是疫苗買太多，必須打完，盡量不能銷毀。更不能像高端疫苗一樣在面臨銷毀大限前，還必須夜奔陳時中競選總部，商量統一對策，共同擘畫度過政治難關的方法。當然廠商推銷，也是重要原因，利用對老抗原反應，吹噓對新變種病毒的的效果，欺騙群眾的目的就是希望每人多打幾劑。台灣的效果，疫苗打越多劑的月份，新冠疫情越嚴重。

所以新冠疫苗接種還是應該適可而止，加上國內目前已有800萬人感染，黑數可能更多。這些自然感染過的人，比打人工疫苗還有效，台灣的群體免疫在3、4波大疫情的折騰下，及將近8成的疫苗覆蓋，大致上已經完成。因為依據流感的經驗，每次大流行來襲約可侵犯20%的人，接連3、4波再加上疫苗接種應該就可讓疫情走入流感化。新冠此時已經完全具備流感化的條件了，大流行也可仿效拜登總統大方的宣布結束。

面對後續仍會出現的變種病毒，在群體免疫完善的情況下，只要醫療機構完善運作，死亡率就能壓低至季節性流感的萬分之一。此時針對新變種的次世代疫苗，只需接種1劑，當作追加。任務為降低死亡率，接種族群為弱勢容易致死族群。依據流感的經驗，每年約僅需300萬至600萬劑疫苗。

但是蘇貞昌院長在去年大筆一揮就買過多的2000萬劑莫德納疫苗，又在銷售壓力之下，看來要把錯的疫苗先用完才能多元採購。讓需要次世代疫苗的弱勢族群，既期待又怕受傷害的必須要接受自己不合適的疫苗，這是踐踏弱勢族群的霸道行為。

政府不該老看到訂購的2000萬劑今年要全部用完，是可以分多年採購，每年留下部分份額給其他廠牌的次世代疫苗，特殊族群的特殊需求才能獲得滿足，跟流感疫苗一樣。照顧弱勢是政府的責任，疫苗打不完還可用高端模式搪塞，更何況只是分期採買，犯不著就如此糟蹋弱勢。

（作者為中華民國防疫學會理事長）