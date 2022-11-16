美國總統拜登與中國國家主席習近平14日在印尼舉行他們出任領導人以來的首場面對面峰會。在峰會前，拜登表示他會與習近平溝通為雙方關係畫下紅線，避免衝撞，作為未來雙方互動的基礎。不過，各種跡象顯示，美中兩國之間的紅線畫定似乎並未發生，雙方唯一的共識就是繼續對話。

峰會結束後，美中兩國仍然維持高度競爭的態勢。在記者會中，拜登表示，中國仍是美國全球戰略上最大的競爭對手，但美方無意與中國衝突，更不想與中國發生戰爭，希望維持「競而不破」的關係，並盡可能在一定範圍內的某些議題進行合作。

在過去幾次兩人的視訊或電話峰會中，也談到美中兩國「競而不破」的概念。問題是，「競而不破」、不尋求衝突除了需要建立密集溝通與管控分歧機制之外，還要設立避免衝撞的「護欄」，其實並不容易。

從過去兩年美中的交往來看，其實雙方都有良好的溝通與管控分歧的機制，但北京仍然經常抨擊華府掏空「一中政策」，甚至指責美國鼓勵台獨。另一方面，美國則三不五時批評中國大陸對台灣施加壓力，甚至對台採取脅迫的行為。

在這次峰會前，習近平才於10月召開二十大，繼續出任總書記、國家主席與中央軍委會主席，而且所有政治局其他常委都是他部署，可謂集所有大權於一身。這也正是習近平與拜登見面心情特別好的原因。另外，拜登在期中選雖然丟掉了聯邦眾議院的主導權，但所幸還保留了聯邦參議院的過半數，而深自慶幸。

在出發前，拜登接受媒體訪問時表示，他將不會在台灣問題上做出任何讓步，而且美國的「一中政策」也完全不變。在峰會後的記者會上，拜登被問及習近平在二十大後是更為強勢還是更為妥協？拜登回答說，他感覺不出習近平更為強勢還是更為妥協，似乎也暗示習近平在回答很多問題時是不動聲色，很難看出他內心深處的真正看法。

同樣地，拜登與習近平顯然對俄烏戰爭的議題並未達成任何共識。不過，從拜登在記者會中所透露的，美國似乎仍然願意支持烏克蘭。問題是，在德國與法國都準備在俄烏戰爭中打退堂鼓的同時，美國恐怕獨木難支大廈。在朝核問題上，拜登在記者會中表示他期待中國能發揮作用，但卻對朝核問題的未來發展不敢太過樂觀。

根據以上拜習會的各種訊息，可以看出一些趨勢。習近平並未因大權在握而氣勢凌人，反而更為不動聲色，而且較前更為莫測高深。相形之下，拜登倒是話比較多，可能也讓習近平更為了解拜登心中的想法。峰會中，拜登表示他期待台海兩岸重啟對話管道，繼續和平發展。但是，習近平對他的提議，並未做出正面回應或是未置可否。

在這次峰會中，拜登與習近平顯然並未解決任何問題，他們之間唯一的共識就是繼續對話，這也正是「競而不破」的意涵。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）