近來民進黨政府一再宣示蔡英文總統在國慶演說中提出的「四個堅持」，包括：堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。事實上，只要民進黨政府恪遵中華民國憲法的「四個堅持」，依憲、依法行政，台灣的自由民主憲政體制與全體人民未來前途就能得到保障。

首先，依照中華民國憲法，堅持「一個中國」即「中華民國」：中華民國是台灣的守護神，也是兩岸和平的最大公約數，只要恪遵中華民國憲法，不主張台獨，兩岸和平現狀就可以維繫。如果主張台獨，如民進黨在1991年通過的「台獨黨綱」、1999年發表「台灣前途決議文」，2007年提出「正常國家決議文」，其終極目的是要將「中華民國」改為「台灣共和國」，那勢必將引爆兩岸戰爭，台灣人民的生命財產與好不容易建立起來的自由民主憲政體制將會毀於一旦。

其次，堅持「兩岸關係」非「兩國關係」：依照憲法增修條文與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，目前兩岸分為「台灣地區」與「大陸地區」，兩岸人民分為「台灣地區人民」與「大陸地區人民」，由此可見依法「兩岸關係」並非「兩國關係」。蔡總統四個堅持中「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被外界解讀為「兩國論」，不但不符憲法與相關法律規定，更會造成兩岸關係緊張，破壞台海和平穩定。

第三，堅持未來要追求國家統一：依照憲法增修條文「為因應國家統一前之需要」，而根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第一章總則「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事項，特制定本條例」。依照憲法增修條文與相關法律規範，台獨是違憲、違法的，執政的民進黨應該依憲、依法執政，而不是將自身的政治理念凌駕在憲法與法律之上。

第四，堅持兩岸人民往來：憲法增修條文與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的通過都是在依法規範雙方人民往來。目前台灣有超過80%民眾支持維持現狀、和平穩定、繁榮發展，因此民進黨政府應該依據蔡總統所說「在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復，兩岸人民之間健康有序的交流」。然而，目前台灣已經開放各國人士來台，唯獨禁止大陸人士入境，如何能建立健康有序的交流？

台灣是個自由民主的社會，個人或個別政黨的政治理念固然應該被尊重，但要落實為實際政策時，就必須考慮到可行性與後果，「台獨黨綱」迄今無法實現已是不爭的事實，引發兩岸戰爭也是可以預見的，希望民進黨不要因為想實現台獨這個不可能的夢幻而使台灣海峽成為殺戮戰場。

恪遵中華民國憲法的「四個堅持」，堅持「一個中國」——中華民國、堅持「兩岸關係」非「兩國關係」、堅持未來要追求國家統一、堅持兩岸健康有序的交流，透過「擱置爭議」、「務實協商」、「交流合作」、「共創雙贏」，相信就能避免戰爭，人民享有兩岸和平發展所帶來的紅利。

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）

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