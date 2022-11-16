距離2022地方選舉還剩下不到10天的時間，許多選情緊繃的地區，都進入短兵相接的階段，畢竟根據過去的經驗，雖然大多數的選民（約七成）在選前兩個月就已決定投票給誰（或不去投票），但也有近一成的選民是在投票前一、兩天才決定。因此，針對高度競爭的選區，這一成的選民動向可能就決定勝負，各陣營候選人勢必得戰到最後一刻，只是這類型高度競爭選區不多就是了。

這次選情和過去兩次地方選舉（2014及2018年）最大的不同點，在於缺乏單一的競選主軸。2014年時因為太陽花學運剛結束，民進黨收割了討厭國民黨的氛圍，不但獲得地方選舉的勝利，更進一步將氣勢延續到後續總統及立委選舉，造就了2016年的政黨輪替。

2018年地方選舉前，由於蔡英文政府上台後的改革不得人心，在中央施政滿意度低迷的情況下，伴隨著韓國瑜帶起的「韓流」風潮，國民黨席捲了多數地方首長的席次，一度讓蔡英文的總統連任之路陷入危機。換言之，過去兩次的地方選舉，我們都可以看出全國性的風向，即對於執政黨的觀感、或中央政府執政績效，或多或少影響了地方選舉的結果。

我們大致可以將這次的選舉區分成兩類：有現任者爭取連任及沒有現任者參選的開放席次選舉。只要有現任者角逐連任的縣市，不分黨派，選情幾乎都沒有太大的懸念，現任者佔盡優勢。至於開放席次的選舉，選戰主軸皆因地制宜，缺乏統一的主軸。譬如：桃園選戰經歷了換將風波；在台北，由於前防疫指揮官投入選舉，防疫得失成了攻防重點；新竹陷入人格戰爭；基隆則是地方政績能否延續。總之，這次地方選舉，全國性的藍綠對決氛圍相對不強，中央執政績效也不是地方選舉的重點，選情回到各地候選人對決。

由於選舉時程的關係，過去許多人會將台灣的地方選舉視為是後續總統大選的前哨戰，提出所謂的「滾雪球效應」，譬如2014年地方選舉結果與2016年總統大選的連結。不過，2018年國民黨在地方選舉大勝後，反而出現了所謂的「鐘擺效應」，即民進黨在2020年總統及立委選舉勝出，持續執政。換言之，地方選舉結果和後續中央層級的選舉，原本就不存在必然的因果關係，而這次地方選舉在更強調地方及候選人因素的情況下，其結果與後續總統大選選情間的連結可能更弱。

不過，這次地方選舉各主要政黨的縣市長候選人，除了少數選區外，都是黨中央指定，並未經過初選程序。因此選後這幾個關鍵、高競爭選區的勝負，對於黨內權力結構勢必會產生一定程度的衝擊，影響層面也將包括未來主要政黨推出的總統大選人選。但目前看來，不論這次地方選舉的結果如何，對於2024年總統大選的大盤，將不會造成結構性的影響。

（作者為國立政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授）

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