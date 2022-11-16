美國總統拜登與大陸國家主席習近平14日在印尼峇里島舉行歷史性會晤，雙方面對面長談3小時，儘管在台灣議題上分歧仍大，但兩人皆展現建立、鞏固「安全護欄」的誠意，希望能降低日益升高的大國衝突風險。美中關係可能趨好，民進黨大陸政策需重新盤整。

釋破冰善意 布林肯訪中

依據美方資訊，拜登告訴習近平，美中「將激烈競爭，但不尋求衝突」，強調「美中之間不需要發生新冷戰」。陸方新聞資料顯示，習近平告訴拜登，中美關係「不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈」，「兩國共同成功，對彼此是機遇而非挑戰」，顯示兩國元首有心避免踏上「修昔底德陷阱」。

拜登會後宣布，美國國務卿布林肯將訪問中國大陸，將是繼美國前國務卿蓬佩奧之後，4年多來首位訪問大陸的美國最高外交官員。大陸外長王毅會後也表示，兩國元首同意雙方工作團隊跟進磋商，爭取在迄今已有共識的基礎上，儘快達成一致。他還說，兩國元首同意，雙方可以就宏觀經濟政策、兩國經貿等問題進行對話。美中戰略競爭關係不會改變，但可望破冰。

兩國關係歷經4年墜崖式惡化，若真能走出雙方關係的「冰點」，對全世界都是好消息。所謂「冰點」，是指裴洛西訪台、解放軍圍台軍演所造成的危機，當時中方宣告停止兩國之間所有交流活動，包括兩軍從戰區到國防部的溝通，全部喊停。兩國外交與經濟溝通機制恢復，但未提及軍事交流是否恢復，看來兩國關係的改善非一蹴可幾，需從谷底逐級提升。

貿易戰由美國發動，因而造成中美關係惡化，如今拜登宣稱美中兩國領導人，「有責任表明能夠管控我們的分歧，避免競爭演變為衝突，並尋找合作途徑，共同應對迫切需要雙方合作解決的全球性問題」，恢復正常關係，理應由美方承擔更多責任。這次會談，中國同意共同譴責俄羅斯的核威脅，並同意在氣候問題上恢復合作關係，這是好的開始，但兩國關係仍荊棘遍地。

尤其在台灣問題上，雙方都沒有做出重大的讓步。習近平強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，話說得很重，拜登則慎重其事宣讀一段美國既定政策，重申美國的「一個中國」政策沒有任何改變。

畫台獨紅線 恐共管台灣

但拜登首次表態「中國在台灣問題上咄咄逼人的立場，威脅到該地區的和平與穩定，並最終可能危及全球經濟」，習近平嚴詞宣示「台獨與台海和平穩定『水火不容』」，但亦表明「和平統一」方針不變。雙方反脅迫、反台獨的關切，護欄的界線更清晰，應有助於雙方關係的管理。

至少未來2年，美中關係應會往好的方向發展，歷史經驗顯示，美中關係壞，兩岸關係壞，美中關係好，兩岸關係好。不過，過去4年美中關係壞，讓民進黨撿到槍，順勢操作「抗中保台牌」獲利，民進黨會如何因應美中關係的反轉？逆勢操作？順勢而為？如果為了政權利益而逆勢操作，會不會又變成「麻煩製造者」，再次引發美中「共管台灣」？若再次「共管台灣」，會對台灣造成何等傷害？應是台灣人必須理性思考的重大問題。

裴洛西訪台後，大陸在台灣周邊海空域舉行大規模封鎖和實彈演習，美國航母戰鬥群有所忌憚，證明大陸軍力今非昔比，台海緊張情勢因而急劇升高。台灣周邊是全世界最繁忙航道之一，連帶引起全球地緣政治與經濟安全的緊張。

習近平在國際場域宣示「和平統一」，等於要求台灣共同承擔和平的責任，民進黨「抗中」在國際社會的合理性將因而削弱。

兩岸關係的發展，到底要激化大陸促統，讓台灣變成下一個烏克蘭，還是讓兩岸在和平中穩定發展，不僅是台灣執政者的選擇，也是台灣人民的選擇。