選戰倒數10天，兼任民進黨主席的蔡英文總統16日強力呼籲，「改變家鄉、終結黑金、派系與地方政治，就差你拉的這一票，希望選戰最後關頭，支持者要全力團結、衝刺拉票、催票、出門投票，為家鄉挺身而出。」而民進黨今天也推出返鄉投票催票影片。看到這一幕說詞，真的是無言。我無意否認「民主」還是我目前認為最能接受的制度，但台灣實施民主制度已經數十年了，眼觀耳聞，卻也深知民主其實沒有想像中的完善，反而各種怪現象層出而不窮，常令我懷疑是民主制度本身的問題，還是台灣的民主走向，已經遠遠逸離了正軌，走向了偏差的道路？

民主最核心的概念，就是「人民作主」，而此一作主，則是透過人民的選舉、罷免、創制、複決權展現出來，而無疑「選舉」是其中最重要的一環。姑不論在民主選舉的過程中出現的舞弊現象，如民進黨針對此次選舉標舉出來的「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍帳號、栽贓」十大「奧步」，除了「網軍」是新興不久的之外，在台灣無數次的選舉中，可以說無次不有，而且無論是任何黨派，都有過風聞，甚至被逮到真憑實據，因而負了刑責。不過，民進黨還漏列了「作票」一項，這是影響最為巨大的舞弊現象，足以全盤顛覆選舉的結果。

儘管有評論說，其實這是民進黨「夫子自道」、「不打自招」，但無可諱言地，台灣的選舉，的確充滿了這種事實上完全扭曲民主真義、敗壞民主精神的「奧步」。

不過，我所觀察到的還不僅止於此。首先是台灣的民主，已然成為「世襲」的狀態，「黨二代」、「政二代」，親屬、部屬、裙帶、金帶，一代接班一代，幾乎整個把持了整個政壇，雖非專制，卻已成為「類家族政治」。真正的民主，絕對不是「世襲罔替」的，但台灣的民主，似乎已逐漸向此處靠攏，反而有許多有才有識、有理想有抱負的人才，在缺乏背景之下，絕緣於政壇。

其次，民主的要義，在於「選賢與能」，唯有賢能之人，得以參與政治，才能使國家政治清明、發展順遂。但台灣的選舉，動輒需要驚人的花費，打從投入選舉開始，保證金、競選總部、廣告看板、宣傳旗幟、人員車馬餐飲，乃至演講場地、排場設備，無一不需要投入大量的經費，一個小小的市議員，花費至少要1000萬元以上，沒有雄厚的資本、財團的挹注，根本連想都不敢想，「選賢與能」轉變成「選錢與財」，而這些鉅額的花費，自身於當選後必然要想盡辦法補償回來，而挹注的財團，也必然會要求回報，在惡性循環之下，變成「有錢人治國」、「財團治國」，遂導致整個政治臭腐不堪聞問，人事酬庸、官商勾結、黑白掛鉤，完全成為「財團作主」，豈是「人民作主」。這是台灣自有選舉以來就伏下的病灶，而於今更為厲烈。

三者，民主的最難能可貴的，就是由人民決定，也由人民監督，凡是執政不力、未能克盡其職者，就可以撤換、淘汰，政黨必須輪替，人選必須代換，民主不是為一人一黨的專利，而是全民所共有的。但長久以來，僥倖勝選的政黨，往往就將「民主」獨攬於自家身上，反對者則一律徹底予以否定，有似於商品的宣傳廣告一般，大做起其獨門生意，對內壟斷了整個政治版圖，不容有任何異議，對外則曲意逢迎，以求鞏固其政權。這已隱隱然成為獨裁、專制，豈有任何的「民主」可言？

最後，台灣的選舉，雖對候選人有相對的資格要求，但對其相關政見的提出，卻是寬鬆無比；保證金的設置，寬嚴差距過大，越基層（如里長）的職位，要求越低；因此，等如大開方便之門，千奇百怪、完全不可能付諸實施的「政見」，都可以毫無限制地堂堂列出，遂使選舉成為一門奇貨可居的生意，或是網紅宣傳的廣告，部分參選人譁眾取寵，以求見諸報端，甚至擺明了就是替別的厚選人助威、宣傳。民主選舉，從神聖、嚴肅的「選賢與能」，蛻轉成為可以玩票、可以搞笑、可以戲耍的「遊戲」，這不但違逆了民主，更是對民主最大的諷刺。

在台灣，民主其實是一直被人操弄的，在上位者，將民主當成工具，以完遂其個人的事業，代代相傳，不容他人染指，掛著民主的羊頭，賣的卻是「財團治國」、「黨派獨裁」的狗肉，簡直就是當成一門生意在做，賺得親友、僚屬、財團，盆滿缽滿；而在下位者，則假之以為遊戲的玩意，一以賣弄，一以宣傳，名利雙收，其投資報酬率，甚至比正規做生意還來得划算。我不知道世界上其他民主國家的民主，究竟如何？但是，當蔡英文高喊「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，呼籲大家回家投票，才能拒絕不想要的未來。現在不就是被糟糕的人統治嗎？作賊喊捉賊，這種「台式民主」所呈現出來的問題，我卻是絕對不敢恭維的。

如果，民主果真是值得我們珍惜、寶愛的文明資產，是我們應有的權利，那麼，我們是不是就有義務將之作更完善的規畫？不此之圖，而只是將民主當成門面，當成爭權攘利的遮羞布、擋箭牌，這樣的民主，倒不如早早將其丟到歷史的垃圾堆吧！

（作者為退休大學教授）