前NBA球星「魔獸」霍華德日前加盟台灣職籃T1桃園雲豹，轟動體壇。民進黨台北市長候選人陳時中受訪時指出，「可能他想蹭我熱度」，因為霍華德背號選12號，而陳時中的候選人號次也是12號。

此言一出，立刻引發熱議，有媒體人稱為台灣之恥，因為霍華德的背號一直是12號，跟陳時中何干？再說，魔獸具國際知名度，哪裡需要蹭陳時中的熱度？未免太往自己臉上貼金了吧！

日前台北市議員徐巧芯揭發他涉及「鹹豬手」事件，民進黨籍律師詹晉鑒赴地檢署舉發徐巧芯涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選，但陳時中卻決定不對徐巧芯提告，理由是徐巧芯正在選議員，「不想讓她蹭聲量」。

接著，徐巧芯揭發「無良公關公司」操作抹黑國民黨政治人物，且相關留言顯示可能與陳時中競選辦公室有關，如果屬實，對陳時中甚至民進黨都會造成相當大的傷害，但陳時中仍選擇低調處理，同樣不打算對無良公關提告，陳的競辦再次強調，不想隨這種「蹭聲量」的動作起舞。

陳時中似乎一直認為自己是超級發熱體，靠近他的人就是想要沾他的光、蹭他的熱度，連總統蔡英文刻意做球給他說要擔任他的國際事務局局長，陳時中還斷然拒絕，說要找年輕的，簡直是不解風情之至。

其實他的這種無知和傲慢，在擔任疫情指揮官時就已顯露無遺。他最有名的一句話就是「世界怎麼跟得上台灣？」成為笑柄。一個仇恨值史上最高的候選人，竟然還整天認為別人要靠他蹭熱度、賺聲量，看來陳時中的「被蹭妄想症」真是病得不輕啊！