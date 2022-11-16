選戰倒數10天，兼任民進黨主席的蔡英文總統強力呼籲，改變家鄉、終結黑金、派系與地方政治，支持者要全力團結、衝刺拉票、催票、出門投票，為家鄉挺身而出。蔡英文總統11月2日在臉書發文喊出「終結黑金，贏回正義」，為民進黨縣長候選人助選。諷刺的是，近來槍擊案、詐騙案頻傳；「台版柬埔寨」駭人聽聞地奪走3條人命；而多張夜宴圖接連曝光，不單是警界與民進黨高層糾葛不清，就連應該守住社會最後正義的檢警人員，也爆出與黑道在豪宅招待所密會醜聞，在在都是蔡英文執政下黑金治國的最壞寫照。

警界綠化成政治工具

過去國民黨長期執政，軍警及情治機關一把抓，讓黨外人士吃盡苦頭，民進黨首次執政後，前總統陳水扁為求鞏固及擴大政權，便以官位積極拉攏僧多粥少的高階警官及情治系統。陳水扁對警政人事，上自署長下至縣市分局長，幾乎都是由府方主導；身兼黨主席的他，並藉由菁英集體加入民進黨，壯大在情治機關的人脈。不僅如此，阿扁把原本只負責治安防暴的警察也納入查賄工作，並以績效評比鼓勵員警積極查賄，確實讓不少國民黨地方人士鋃鐺入獄，間接厚植民進黨地方實力。

尤其阿扁大力提拔年輕的警官，警界漸漸綠化。蔡英文執政後，警察綠化已成氣候，因為民進黨派系極大化，高階警官各憑本事，有人向新潮流靠攏，也有朝英系的徐國勇和黃承國拍馬屁，以致人事紛爭不斷，甚至逼著前警政署長陳家欽提前退休走人，才讓外界看到為爭奪警察人事權，實在吃相難看。

警察綠化成為民進黨打擊異己的政治工具，不僅動輒以打假訊息之名審批言論「查水表」，也讓警察在治安工作上矮了半截。曾任蔡英文總統台北市競選總顧問、民進黨北市黨代表的趙介佑，涉入暴力討債及毒品等案，卻能在警局囂張自拍，民進黨所謂排黑條款根本只是幌子。尤其法院認證的天道盟會長黃承國，不僅是小英的國策顧問，也當過民進黨台北市黨部主委，更是英系中常委，這次九合一選舉還是民進黨選對會協調小組成員，蔡英文高喊要終結黑金贏回正義，結果「黑金就在她身邊」。

隱瞞治安敗壞的事實

蔣萬安競選辦公室日前痛批蔡英文高舉終結黑金大旗卻私下搞「英系黑白共治」，關鍵鐵三角為內政部長徐國勇、前國策顧問黃承國及前民進黨祕書長洪耀福，並質疑黃承國身為民進黨候選人陳時中輔選大將，未來恐成地下市長直通市府喬利益。黃承國卻瞎扯統促黨的張安樂與蔣萬安關係，顯然是要搬出統促黨來抹黑、抹紅對手。

只是，當台灣年輕人被騙到柬埔寨當豬仔、被脅迫賣器官，蔡政府卻拿不出解決辦法，只能靠警察土法煉鋼在機場舉牌勸阻，結果不法分子鮭魚返鄉，「台版柬埔寨」全台犯案跑透透，直到死了3個人才曝光，行政院長蘇貞昌辯說台灣不是柬埔寨，還有臉反批國民黨立委汙名化。

一連串治安事件讓在野黨以治安議題與執政黨直球對決，但蔡政府從卻消極回應，不願意正面回應台版柬埔寨及與民進黨執政縣市相關的槍擊案件，似乎刻意隱瞞治安敗壞及黑金治國的事實，擔心執政醜聞影響選舉結果。

可怕的是，民進黨完全執政後，司法自甘墮落選擇性辦案之下，只要涉及與執政黨相關案件能拖就拖，甚至透過再審企圖翻案，而最近流出多張檢警高層與地下匯兌不法集團首腦，甚至是與民進黨高層的夜宴圖、合照，更是讓民眾再也無法相信司法。尤其警察大學校長陳檡文日前一度成為「打侯悍將」，內政部查了兩周還沒答案，這難道不是護短嗎？

過去國民黨最受詬病的就是黑金政治掛帥，民進黨高喊清廉執政藉由打擊黑金取得政權，但兩度執政短短14年，腐敗的迴力鏢迅速射向自己。面對一連串的「黑影幢幢」事件，蔡英文無力對治，卻在選前高喊終結黑金，還好意思說「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，無非又是騙選票。民眾只有善用手中的神聖選票，才能根除黑道治國，確保治安穩定，保障自己的生命財產與家人的安全。