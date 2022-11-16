司法改革之「國民法官法」新制，即將於明年1月1日開始施行；此於廣大百姓的司法人權有相當影響。爰以從事司法實務在朝、在野工作已歷半世紀之體驗，茲於新制上路前夕乃再有所省思。

國家刑事審判之法制，其理想目標「毋枉毋縱、速審速結」究將如何實現，無非寄希望於執法者須具備充實的「專業知識」及優質的「人文素養」。

然而，引進「路人甲」坐上審判台，號稱「國民法官」，其「專業知識」未有，至於「人文素養」就一定有嗎？況且法院內部的硬體設備，另需為新制耗費鉅資，那又是另一難題。實則現行體制上的法官們本就具有「國民」身分，其「專業知識」肯定是有的，或許尚需補強而已；至於「人文素養」，於培育和在職訓練課程中也可再加陶冶。從而「國民法官法」這樣的法律名稱，情理上豈非顯有疑義，難怪為世界各國所不採。

「英美法系」因為是「不成文法」體制，也就是所謂「習慣法」（common law），始有「陪審團」的法制設計。而此制的重點在於：「陪審」之施行須經被告同意，且陪審團只能作出「有罪」或「無罪」的判斷，至於刑罰輕重之裁量，還是歸諸專業法官。

我國是屬「大陸法系」，為「成文法」體制，刑事法制之「實體法」（刑法及特別法）都有明文規定罪刑的法條，亦即採「罪刑法定主義」。因此，「路人甲」焉能瞭解有關「犯罪構成要件」、「阻卻違法事由」、「有責性」的條文來判斷罪名是否成立？又該如何去裁量科刑？

觀諸這即將施行的「國民法官法」內容，不但被挑選來當法官的「路人甲」本身不得拒絕，而被告也無權拒絕接受「國民法官」之審判；如斯情形，實有背於司法人權之法制本旨。何況即使亞洲鄰邦韓國於2007年所制定「國民參與刑事審判法」，也賦予被告有適用與否的選擇權。

「國民法官法」所定適用對象，範圍僅限於「最輕本刑7年以上」的重罪，以及「故意犯罪致人於死」的特殊案件。從而，國家既花費龐大人力、物力來施行此法，卻仍無益於整體司法公信力的提升。況其適用範圍尚不包括民事、行政訴訟之案件，豈非意味主事當局也不怎麼看好？

實則，目前司法實務之受詬病，對症該下之藥應該是：一、落實現行法制的「合議制」、「審級制」及「檢察官的公益角色」之運作。二、刑法回復原有的「連續犯」、「牽連犯」法條，以改善偵審程序之繁瑣。三、有關「檢、辯交互詰問證人」、「共同被告、告訴人可轉為證人」、「筆錄整理記載兩造爭執、不爭執事項」等冗長無益之規制，宜予廢除。四、簡化判決書之製作程式，減輕法官的工作負擔。五、建構對於執法人員獎優、懲劣之具體機制。

綜上所論，司法改革應該對症下藥，以期藥到病除；切莫不對症而下錯藥，以致治絲益棼、病症加重。期盼當局發揮智慧面對、解決問題，實現公平正義之司法理想目標。

（作者為中華人權協會名譽理事長）

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