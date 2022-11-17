過去一、二年來，元宇宙的議題喊得震天價響，臉書也為此而改名為「Meta」。不過，最近Meta裁員1.1萬人（占總員工13％），在元宇宙業務上花了大量預算，卻未得到對應的回報，也引發了不少質疑。

元宇宙發酵的原因在於：網路滲透率大幅提高，成為步入網路革命起點，加上VR遊戲的興起，以及5G技術推動更多的串流應用。再者，新冠肺炎之後遠距工作、娛樂、展示的需求大為提高，疫情帶動了企業對AR／VR需求的提高。

據國際數據資訊（IDC）推估，2020年全球元宇宙的商機只有120億美元，但到了2024年，會大幅成長至728億美元。目前家庭消費娛樂的應用遠遠超過企業應用（包括員工培訓、展示等），而未來商業支出將成為主要的成長動能，包括銀行、證券、零售、展示上的商機將突飛猛進。

不過商機是否會兌現，仍有一些疑問。首先，是政府和科技業者的對抗，例如歐盟、美國對科技業者醞釀的數位稅，意味著在科技時代，科技廠商贏者通吃，失業和貧富差距懸殊的責任，卻完全丟給政府。同時，中國大陸最近提出的平台反壟斷，即代表政府對科技業者的去中心化，跳脫政府管轄的疑慮。

其次，在一個虛實整合的環境下，虛實互通，在技術、法律、道德、隱私等等層面都還有不少障礙待克服。尤其在虛擬實境應用程式中投放廣告，虛擬實境和擴增實境是非常密切的媒介，採取全沈浸式體驗，其間可以取得不少個人的數據。這些數據對於廣告商來說非常有價值，但可能會侵犯個人的隱私。

其三，根據不少廠商表示，元宇宙五年後起飛的關鍵在於殺手級的應用服務，現在議題發酵有點短線操作。至於台灣可以分到多少商機呢？目前主要的機會仍落在微軟、谷歌、Sony、Ｍeta、亞馬遜等科技巨擘身上。台灣廠商可以拿到一些零組件的商機，同時元宇宙不僅帶動用戶終端產品的成長，也會帶動更多晶片、伺服器的需求增加，讓台灣科技業者與元宇宙的商機更緊密結合。不過，仍改變不了台灣的代工模式。

欲改變台灣在元宇宙商業模式，有兩條路可走：第一，在元宇宙上有殺手級的應用，改變整體的生活型態，創造出新的商業模式，為消費者所接受。第二，不只是娛樂應用，更重要在於結合AR／VR協助企業提升競爭力，接觸到更多的企業客戶（B2B）及消費者（B2C）。

另外，未來商機也可以簡單劃分為兩大族群，「元宇宙產業化」及「產業元宇宙化」。「元宇宙產業化」意味著元宇宙從研發、商業模式設計到DRAM、伺服器等零組件，以及行銷廣告、接觸消費者等，形成一個產業。但在規格制定、研發標準上，台灣真正能接觸到的商機還是很有限。

另一個面向在於「產業元宇宙化」，元宇宙可以將AR／VR的技術導入各個產業，提升其競爭力，這就是台灣可以大力施展拳腳的場域。未來在應用上可以有以下幾個方向：

一、推動身歷其境的會議：在微軟的IoT平台以及作業系統的數位雙胞胎（digital twins）上，企業能夠快速建立員工在元宇宙中的分身，並創造出一個虛擬空間，把來自全球的企業以數位分身方式聚集，透過AR／VR設備，如同親自參與會談，這些功能的組合就是元宇宙的縮影。

二、透過全景2D和3D模式，搭配AR／VR，呈現線上身臨其境的觀看模式：例如品牌旗艦店店內，包含虛擬內容或虛擬店內真實的物件，帶來品牌商和消費者的新溝通模式。甚至VIP客戶可以直接瀏覽，並註記欲購買的物件，即時下單。

三、結合既有的場域，提供虛擬展覽：受疫情的影響，不少展覽全部轉往線上，虛擬線上展覽成為疫情影響下的新常態，為客戶解決了不少不能出國展覽的困境。

四、在推動虛擬3D物件時，還要能夠跟著周圍場景進行互動與影響，好比在櫥窗看到商品，AR眼鏡技術能立即在商品周圍顯示規格、價格，甚至跳出虛擬按鍵，讓你直接下單購買。

在元宇宙商機浮現時，台灣除了積極搶攻元宇宙產業化可能帶動的零組件商機之外，也應審慎規劃未來產業元宇宙化可能帶來的商業模式，包括人才培訓、商品展示、跨國行銷、企業線上國際會議等，才能攫取最大的商機，而非只有爭取純粹的代工機會及零組件的出口而已。