衛福部心理健康司長諶立中語出驚人：青少年自殺率增加，可能與近10年台灣高樓增加有關。知名的精神科醫生沈政男舉南韓研究為例，指說事實如此，別覺荒謬。南韓研究顯示，住在高樓大廈高樓層的居民，自殺率比住在低樓層的居民高。不過，沈政男也說，研究是指自殺率和高樓層有相關性，不代表兩者之間存有因果關係。

諶說，倒果為因，沈說，也不高明。南韓的單一研究，如何能推論到台灣或其他國家和地區？譬如，美國紐約、日本東京、新加坡、中國香港、上海、重慶，都是高樓群聚的城市，這些城市的自殺率，特別是青少年的自殺率，都和高樓數量呈正相關關係嗎？真要在美國找出與自殺率有關的因素，毒品和槍枝氾濫，或許更有說服力，雖然這樣的分析也很粗糙。

統計相關性的分析，必須有邏輯可循，並不是隨意將幾個變項攪和在一起，就能得到有意義的統計分析。米飯和麵食和罹癌率有相關性；居住地區緯度和環球小姐奪冠機會有相關性；自殺率和樹林面積、河川多寡、地鐵鋪設里程也都可以做出相關性的統計數據。只不過，這些相關分析，僅供茶餘飯後，並無學術意義，也不能做為政策指引。

不論是跳樓、割腕、上吊、投河、吃安眠藥、燒炭還是臥軌自殺，都和自殺者的決心和某些工具與場所的「可接近性」有關。現代社會，和自殺有關的因素可能包括課業壓力、同儕競爭、網路霸凌、家庭經濟困頓、夫妻失和、婆媳齟齬、配偶外遇、職場性騷擾、司法不公、黑道欺壓、長期臥病、政治黑暗、抑鬱症、躁鬱症等等。自殺與高樓有關，只是高官端坐高樓辦公室的胡言亂語！

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