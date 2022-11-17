本月10日，對於媒體報導COVID-19疫情累計死亡人數已超過1萬多人，據此評論台灣防疫成效不彰，中華醫師全國聯合會除了表示無法接受之外 ，還對「不當評論」給予最嚴厲的譴責 。

平心而論，醫護人員 在疫情期間的辛勞，全民都有目共睹，沒有人會全面否定他們的努力與付出，也沒有人會故意貶抑他們的績效與貢獻。

眾多醫師的辛酸與不平可以理解，然而，聯合會提出的一些說法是否正確？當然有討論的空間。舉例來說，聯合會指出：

— 在今年4月之前我國染疫人口數和比率都是全球先進國家中的最佳數字 。

— 我國在OECD共40國中，每百萬人口累計確診死亡率仍排名全球第4低。

—經濟學人文獻顯示，台灣疫情與其他OECD國家相比，每十萬人口COVID-19累積超額死亡率排名世界第4低。

這些數字不能說完全不對，但也絕不能說完全正確。因為台灣在去年4月前染疫人口數和比率確實是全球先進國家中數一數二，但去年6月後，情況就已經不同 。台灣確診與死亡人數快速增加，當時致死率3.67%，在東亞及東南亞都排名第1。在疫情嚴重情況下，台灣一度是先進國家中施打疫苗最少，試問，這樣的防疫成效還能說是全球最好嗎？

再說死亡率和超額死亡率排名全球第4低，無疑是引用指揮中心的講法。今年7月初，指揮中心依據經濟學人統計，指出台灣疫情期間超額死亡為負2000人，代表死亡人數比疫情前還要少，在全球排名第2低，當時許多專家就認為數字不精確，因為疫情還在進行，必然會變為正數 。

10月11日，王必勝指出與OECD重點國家比較，我國COVID-19致死率是0.17%，是OECD國家中第6低，每百萬人口死亡數台灣是OECD國家中第4低。

注意到沒有？王必勝說的是「每百萬人口死亡數」，而聯合會指的卻是「死亡率 」；更重要的，王必勝是指台灣與OECD「重點國家」相比 ，也就是說，跟OECD12個主要成員國相比 ，台灣排第4低，怎麼到了聯合會這邊就變成全球第4低？難道38個成員國的OECD就是全球嗎？

老實說，在疫情爆發的第1年，台灣防疫表現確實是可圈可點， 但此後漏洞百出，每下愈況 ；尤其是今年以來，台灣確診增加人數一度是世界第一 。據詹長權教授指出 ，截至10月22日，台灣累積確診741萬4829人，在全球排名第18高，累計死亡1萬2258人，在全球排名第59高。 請問，以台灣醫療水準之高、資源之豐富 ，這樣的防疫表現可以算是很好嗎？

截至11月15日止，每百萬人確診案例：全球82241、美國298605、印度31755、日本185684、香港262768、大陸191、印尼23551、泰國67045、越南116312，台灣多少？338744！

換言之，按照人口比例，台灣確診不但比全世界的平均數要高，比起全世界確診人數最多的美國、印度也要高；在亞洲主要國家和地區中，除了韓國之外，台灣恐怕也是首屈一指。

無庸置疑，疫情期間台灣醫護人員的表現固然值得高度肯定，但防疫成效真的沒有那麼高，主要責任不在醫護人員 ，而是指揮中心，因為許多疫情的破洞和疏失，不是執行而是政策使然。特別是身為指揮中心指揮官和衛福部長的陳時中，政策的制定、預算的編訂和措施的監督，都由他主導，防疫的成敗當然也應該由他負責，防疫表現好的時候，他的功勞不能抹殺，防疫表現越來越差的時候，他自然也難辭其咎。問題是，他究竟扛過什麼責任？

（作者為台灣一帶一路經貿促進協會理事長）

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