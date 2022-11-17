據媒體報載，美日印澳聯合軍演「馬拉巴爾2022」（MALABAR2022）於11月8日至15日在菲律賓海（日本南部海域）舉行。期間15至16日「二十國集團（G20）」峰會第十七次峰會在印尼峇里島舉行，前一天14日傍晚17點36分中國大陸國家主席習近平與美國總統拜登，先行在印尼峇里島努沙度瓦灣的「穆利雅度假村」舉行歷時3小時12分鐘的會談，雙方聚焦在台海問題提出各自看法。中美兩國元首會談，看似「檯面上是相見如賓，檯面下是相見如兵」。

11月14日上午8時44分大陸智庫「南海戰略態勢感知」網站公布，美海軍「有效」號海洋監視船從11月4日起迄今，在西沙群島東北海域進行高強度作業。對此大陸分析，美艦可蒐集水下潛艦數據，並透過衛星通信將情資傳至反潛中心，以利反潛作戰運用。16日該智庫再次公布，美日印澳等4國艦機，8至14日由日本東京以南海空域往鹿兒島縣之屋久島（奄美群島以北）以東海空域，進行反潛戰、防空、多國海上補給、通信演練、聯合作戰計畫場景、實彈射擊、海上攔截行動等多種戰術演練。情況特殊，引發大陸高度關注。

美海軍「有效」號海洋監視船從11月4日起迄今，在西沙群島東北海域進行高強度作業，疑引發共軍不滿。（圖／作者陸文浩繪製）

11月14日日本防衛省統合幕僚監部罕見，一次發布3則訊息。依發現時間先後：一、11月11日下午14時，發現中共海軍作戰艦船舷號132、533、890由西太平洋經宮古海峽往東海航行。二、反應俄羅斯海軍5艘（1155型大型反潛艦/564、1164型導彈巡洋艦/011、遠洋救援拖船1艘、杜布納級補給艦1艘、鮑里斯‧奇利金級艦隊整補艦1艘），13日由台灣東部海域經日本與那國嶼及西表島間海域北駛；15至16日航經對馬海峽進入日本海。三、反應共軍空中兵力3架（BZK-005無人偵察機1架、運-9偵察機編號24、運-8反潛機編號不明），14日從早上到下午由東海經宮古海峽轉向日本沖繩及奄美群島以南空域後折返；其中偵察機與反潛機在沖繩以東空域盤旋。對於上述中、俄海空軍兵力活動，提出個人之觀點：

首先，從8月初共軍圍台軍演後，媒體揭露美軍最近一次通過台灣海峽是9月20日，由美國神盾驅逐艦希金斯號與加拿大軍艦共同執行「印太戰略」下的自由航行任務。迄今，未有美國海軍作戰艦在台灣周邊海域活動，並敲鑼打鼓刺激大陸；其航艦也未從巴士海峽往來西太平洋與南海。看似異常平靜的台海情勢，瞬間從大陸智庫反應美軍海洋監視船，11月初再度抵達西沙海域進行海洋探測任務。讓吾人回想到去年10月初，美海軍海狼級康乃狄克號（SSN－22）在西沙附近海域撞上水下不明物體後，美軍海洋監視船頻密地在上述海域進行水下探測任務。

其次，南海是美海軍核潛艦水下活動海域，可監視中共南部戰區海軍在海南亞龍灣第二核潛艦基地所屬的核潛艦與榆林基地的傳統動力潛艦等兵力部署，以及該海域之中共水下部隊活動情況，此次看似在印尼舉行中美元首和諧的會談中，隱含著南海中美水下兵力的較量仍持續進行當中。

再者，日本首相岸田文雄，11月13日上午在柬埔寨金邊舉行的東協峰會上，直接點名：「中國侵犯日本在東海的主權。活動仍在繼續並正加強中」。對此，中共東部戰區海空軍次（14）日立即運用1架運-9偵察機編號24、1架運-8反潛機、1架BZK-005無人偵察機，明白的回敬日本；也間接向駐日本沖繩之美軍傳達，你海洋監視船到我南海進行水下情蒐，我也派遣空中偵察兵力到你駐日美軍基地背後，來個空中盤旋執行情蒐任務。

還有，由於美日印澳機艦，11月14日在日本屋久島以東海空域進行「馬拉巴爾2022」聯合軍演。當時共軍派遣中共東部戰區海軍航空兵運-8反潛機、運-9偵察機等，在奄美群島以南海空域盤旋戰術作為，有可能係對上述多國海軍機艦進行雷達參數截收與模擬對水下潛艦執行反潛任務。

最後，日方在11月11日發現中共海軍3艘作戰艦船由西太平洋經宮古海峽往東海方向，經查詢此為中共東部戰區海軍派往亞丁灣執行第41批反索馬利亞海盜護航編隊，任務結束後再次刻意經宮古海峽向日本傳達中共海軍有能力在此區域航行，並展現維護其釣魚島主權之能力。大陸媒體報導，該批編隊導彈驅逐艦蘇州艦（052D型/132）、導彈護衛艦南通艦（054A型/533）和綜合補給艦巢湖艦（903A型/890）等3艘，11月15日返回浙江舟山歸建。

至於俄羅斯海軍上述5艘艦船，由台灣東部海域經日本與那國嶼附近海域北上往東海航行。經查詢此批太平洋艦隊艦艇於去（2021）年12月從海參威啟航，12月29日經對馬海峽，執行「遠海訓練」任務。今年2月份，艦船與北方艦隊在地中海參與俄海軍聯合演習。結束後，11月間俄羅斯太平洋遠海編隊航經南海期間模擬艦隊防空，反制敵方空中兵力來襲；這也有對該海域進行水下探測任務之美海軍海洋監視船有警示意味。俄羅斯太平洋遠海編隊5艘艦船，預計16日後駛抵駐地海參威歸建，結束遠海訓練任務。

另外，俄遠海編隊由南海經台灣東部海域編隊北上，吾人從航跡發現，經過我釣魚台附近海域，進入東海。次日中共東部戰區海空軍兵力3架航經前述海區上空之路徑，也不得不使人聯想，先前中俄空中兵力與海軍聯合兵力在上述海空域活動對日示警意味濃厚。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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