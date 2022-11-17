九合一選舉進入最後倒數，與傳統藍營菁英主流觀點不同的是，從趨勢上看，國民黨在新竹市、基隆市、桃園市和台北市，可能全部都會輸給民進黨。

今年選戰最重要的脈絡，是民進黨內其他派系挑戰蔡英文的力道強勁，各種各樣試圖拉下政敵，利用國民黨和操作媒體借刀殺人的爆料，可謂層出不窮。

國民黨候選人無法掌控選舉的主動權，從林耕仁、張善政、謝國樑到蔣萬安，狀態大同小異。以所謂民調第一的蔣萬安為例，蔣萬安選舉策略過度簡化，以每天罵民進黨交換媒體曝光，讓藍軍基本盤歸隊。至於批評的內容到底想傳達什麼訊息，蔣萬安的能力已無暇他顧。蔣萬安要的只是對抗民進黨的牌位。

民進黨治理不行，宣傳行銷卻不錯，選舉未必高明，政治能力卻強於國民黨候選人。民進黨人互扯後腿，外在仍維持團結表象。主事者相對能掌握選舉節奏：周玉蔻失控暴走，能當機立斷強勢壓制，林智堅變成累贅，也果斷切割止血。後期主打返鄉投票策略明確，投票前幾週抗中保台的想像，陸續在發酵。

謝國樑與張善政相對的是蔡適應和鄭運鵬，民進黨候選人不只年輕，也有中央和地方執政的雙重優勢。如果跳脫藍營同溫層，蔡適應和鄭運鵬的形象不差，長相更討喜，兩人的政治能力也各自贏過謝國樑和張善政。謝國樑固然是地方實力派，但地方經營早已完全比不上基隆市長林右昌與在地立委蔡適應。

張善政原本能選得更有存在感，具備條件選得更加精彩；但國民黨只管提名，無法做售後服務，提名過程卻也烏煙瘴氣。朱立倫和其周遭老壯中青，全部都和社會嚴重脫節。想靠民眾討厭民進黨贏得選舉，卻不努力讓社會寄予期待。

捨本逐末的根源，在於短視近利。單靠罵民進黨，固然能聚攏藍營基本盤，過癮之餘，卻也再無其它，極難把餅做大，更適合於議員層次的選舉。國民黨要勝選，只能走正道，否則即使僥倖於一時，也無法持久；而根基不牢，轉瞬間便能輕易土崩瓦解。就算只求速效，效力也無法維持到即將來臨的總統大選。

朱立倫及其提名的候選人，既想充分利用韓國瑜，又刻意與韓國瑜保持距離。韓國瑜即使努力配合，仍是各種尷尬，最後被朱立倫邊緣化。諷刺的是朱立倫及其黨人寄望討厭民進黨的民意，但過度炒作，同溫層雖能自得其樂，莫名的自得意滿，卻讓中間選民與年輕人側目，刺激綠營支持者更願意投給民進黨。

相較民進黨，國民黨就像無頭蒼蠅，沒有領導者，缺乏策略，散兵游勇式的選戰宛如亂槍打鳥。國民黨有可能一次性輸掉新竹、基隆、桃園和台北，開票後若證明結局並非如此，其實是種悲哀，可若不幸言中，則是一場熟悉的悲劇。

（作者為民意調查文教基金會秘書長）

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