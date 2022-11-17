11月9 日，俄羅斯軍隊決定率領11.5萬赫松居民撤退到第聶伯河左岸，以防大壩潰堤。以普丁在俄羅斯的高民意支持度，可以支撐基於生命安全考量所做的政治決策。赫松在10月5日被納入俄羅斯憲法主權範圍，已公投入俄，但不受國際承認。北約率烏軍進入赫松，侵入俄國領土的壓力就轉到了西方。

面對嚴冬將至，俄國把特別軍事行動當作衛國戰爭在打，這顯示未來長期抗戰需保存軍民實力。當前在中美爭霸且在西方全力孤立和弱化俄羅斯的背景下，面對美國的敵對政策，俄國採取天然氣與盧布掛鉤，作為擺脫美國以美元控制的殖民經濟體系的貨幣主權象徵。全球的通膨與糧食危機水漲船高，西方亦將使自己受困在北約東擴的戰爭泥沼中。

俄烏軍事衝突與美國印太戰略下的AUKUS軍事合作，使得今年峇里島的G20領袖峰會首先聚焦在中美元首拜習的面對面談判。中俄朝在朝鮮半島的影響力促使東協在中美競合關係中向中國傾斜。習近平於中共二十大後權力集中，越共總書記阮富仲在二十大後首訪北京，越南成為緩和南海爭端的代表國家。美國強化聯盟內的領導地位，引發中俄伊朝更加尋求大歐亞安全戰略的合作，上合組織與金磚國家的擴員代表非結盟國家一方；另一方是北約與西方陣營，那些希望加速加入軍事聯盟的戰略斷層帶國家，更容易深陷集團對抗的安全困境。

安全困境所誘發的軍備競賽在軍控體系崩壞的時代，潛藏世界大戰的隱憂。戰略斷層帶的特徵就是：美軍在自由國際主義的意識形態旗幟下，軍事介入文明衝突和主權爭議的戰略斷層地帶。

俄烏軍事衝突顯示美國操控代理人戰爭的軌跡過程，長期培養親西寡頭、代理人機構和媒體人，並發動顏色革命以控制其政權。美國使烏克蘭往北約軍事化的方向發展，作為牽制俄國的炮台，使烏國經濟一蹶不振，人民因戰爭流離失所、天人永隔。其結果是烏克蘭不能享受北約集體安全的保護傘好處，反而促使芬蘭和瑞典受到震懾，放棄中立國家政策加入北約尋求庇護。美國希望通過俄烏戰爭一石三鳥拖垮俄國，但目前看來，通膨先拖累了歐盟，犧牲了烏克蘭，且喪失了亞非拉國家的長期信任。

因此，美國著名攻勢現實主義戰略學者米爾斯海默認為，911事件之後美國外交有三個失敗行為：一、布希主義的中東戰爭與阿拉伯之春的顏色革命；二、北約東擴的俄烏戰爭；三、交往政策下的中國崛起。依據米爾斯海默的想法，美國的門羅主義形成地緣上的安全概念，使美國在1962年古巴導彈危機中與蘇聯達成互撤飛彈的妥協，顯示地緣政治對手以及所有民族國家捍衛主權的戰略同理心。俄羅斯以同樣的邏輯看待北約東擴到烏克蘭的威脅，而美國的例外主義卻可以支撐北約有權力軍事介入任何地區，才釀成地緣對手反擊的戰爭災難。

他認為有界範圍的世界秩序特徵至少有三：一、現實主義秩序：強權之間犧牲對手獲取權力，意識形態從屬於安全競爭且經濟計算，以武力維護核心利益；二、意識形態秩序：自由主義強調民主人權，共產主義強調階級鬥爭，兩種敵對的意識形態之間競爭，向全世界推廣各自的信仰的普世價值。冷戰後的單極體系結束，削弱美國按著自己形象輸出意識形態的舊冷戰意識形態擴張思維；三、不可知的秩序：以民族復興作為國家間互動的本國凝聚力，對他國採取包容和務實態度。

俄羅斯奉行多極體系外交方針，包含傳統文化的價值對地區文明圈的支撐，維持全球權力平衡下的軍事合作和安全競爭的力量對比，比如上海合作組織抗衡北約與西方陣營。主權無大小而實力確有強弱，分歧控管在於充分考慮各方利益；權力平衡在於實力的對比，因此，軍事聯盟的擴張變成新的安全困境，另一方也會尋求組織集團抗衡。俄羅斯有決心和意願要堅持地緣政治的立場，包括中國也是一樣。自由國際主義只能存在於美國單極霸權之中，這樣一來，一意孤行的單極便不復存在。基於現實政治，複合型全球秩序的不確定性與不穩定性，各國是需要謹慎評估自身國際行為與其所帶來的後果。

（作者為元智大學助理教授）