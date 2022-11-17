「美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套」，習近平重申的這句話，大致可概括中方對這次習拜會的定調，即不再相信美方「口頭上」的外交承諾，不會被外交辭令迷惑，中美關係的關鍵在於「美方行為」。

作為對此次中美高峰會相對消極的一方，北京顯然不期待美方的對華政策會有什麼調整，這便是為何白宮在會前就強調，各界不必對習拜會有所期待，只是一個各自闡明立場的會議，美方打預防針的背景，當然是來自雙方會前磋商遇到的巨大分歧感。

對中美雙方而言，習拜會的主要目的是「同框」安撫世界各國，中美不會發生衝突。或更精確地說，雙方藉此場合表明「挑事的不是我，也不會是我」，顯示自己是兩極對抗時代裡的被動方，好在未來各種可能的衝突中爭取最多的支持。

美國在「裴洛西訪台」事件上的主要挫敗，就在於被視為挑事者，使得即便是美國盟友也難以支持美方。因此，拜登急於透過G20這個場合移除挑事者形象。而中方之所以願意接招，也是考慮到若拒絕會晤，會被各國視為潛在的挑事者。

簡單說，中美各自有其統戰意圖，是對習拜會應有的基本認識。

習近平藉由這個場合，重申了幾乎所有中方近年的對外表述，包含澄清，期許，反對，與警告，也正式開啟了多極化世界的序幕，將「現有國際秩序」定錨於聯合國成立宗旨，而非「美國領導下的國際秩序」。

中美對國際秩序的認知兩異，決定了美方採取集團對抗的戰略，反過來也強化了中方破解冷戰思維的意志，而就目前的「戰況」來看，美方處於劣勢，因為中國大陸與世界的緊密聯繫，讓美國很難湊齊集團對抗所需要的規模與「硬度」。

「美國隊」愈難湊齊，美方佈局就愈積極，坐實了自己就是「挑事者」，因此才急切尋求中美領袖高峰會，回到和平基調，強調美方不尋求衝突，以轉化世界認知，粉飾自己的猴急。

換言之，美方的對抗姿態不會改變，只是想模糊「激烈競爭」與「衝突」的界線，而其積極強調建立「(新)護欄」，就是在確保無論美方如何「激烈」進攻，中方都不能以等比的力度反制。一旦中方採取以牙還牙的反擊，美方就能反過來指控中方才是「引發衝突的挑事者」。

因此，中方從來不願搭理美方拋出的「護欄」概念，甚而反將一軍，強調中美三個聯合公報就是現成的護欄，無需多此一舉，以遏止美方的步步進逼，避免讓世界對於美方發動的「衝突」，理解成正常的「激烈競爭」。

在抽象意圖之外，美方真正想藉由習拜會達成的具體目標，是恢復中美因「裴洛西事件」而中斷的官方往來，因為不如此，無從建立「新護欄」。

我不認為北京會立即恢復這些官方交流管道，因為「台灣政策法」還躺在美國國會裡，下一屆的眾議院議長也揚言要訪問台灣，地雷目測可見，因此中方當然不願意讓美方藉由交流管道抵消「美方引發衝突」的事實。除非，中方有把握透過這些交流管道化解美方的進逼。

拜登政府的心口不一，舉世皆知，連美國人自己都不信，如拜登不斷強調不尋求冷戰，美媒與華盛頓智庫卻都以「冷戰2.0版的第一次超級大國峰會」形容這次的習拜會。這種司馬昭之心，保證的是中方不會輕易恢復官方正常往來。

此外，官方交流對美方的重要性還體現在不斷深化的中俄關係上。習近平與普京的關係，對美方而言是個謎，這種不透明是美方歐洲戰略的缺口，而歐洲盟友是「美國隊」的班底，「抗中反俄」的核心資本。

因此，美方是否能藉由這次習拜會，讓中方公開反對俄羅斯的核威脅，被視為觀察重點。結果是，美方在會後將「反核威脅」稱為中美「明顯的共識」，但中方卻並未公開表態，官方聲明稿裡甚至一字不提核威脅，更別說針對俄羅斯了。

雖然在與德國總理的會晤中，習近平公開反對在烏克蘭使用核武，讓西方鬆了口氣，但其對象並非只針對俄羅斯，同時也針對北約。所以美方觀察家才將中方反對核威脅的明確指向視為觀察重點。而結果顯示，所謂「明顯的共識」，不過是拜登一廂情願的修辭。

中俄關係，美方依然無法探底，朝核問題亦作如是觀，畢竟這是中方彰顯獨立自主的重要籌碼。

在最核心的台灣問題上，拜登講什麼都不重要，因為他四度聲稱會出兵介入台海戰爭，刻意模糊「戰略模糊」政策測試中方反應，很大程度削弱了其言詞的可信度。眾所關注的是習近平如何表達中方態度。

毫無意外，習近平以「核心中的核心」，重申「台灣問題」的不可觸碰，以及「台海和平與台獨」的水火不容，回應美方與各方。此外，對於美方掏空「一個中國」的意圖，和「以台遏華」的行為，提出了嚴正的警告，也為將來可能的衝突埋下伏筆。

在台海議題上，最核心的關係人是東南亞諸國，而非西方諸國，甚至也不是東北亞的日韓。北京會在接下來的5年，於東南亞設下拒止美國挑事的無形壁壘，確保一旦發生意外衝突，核心關係人能維持中立，拒絕作為美方的馬前卒。

因此，在印尼峇里島，拜登將安撫東協諸國視為要務，消除因「裴洛西事件」而在此區域引起的疑慮。而除了台海爭端，東協諸國也難以接受美國重整供應鏈圍堵中國的意圖。此區域諸國不但是台海爭端的核心關係人，也是崛起中的全球關鍵供應鏈。

對美方而言，將東南亞納入「美國隊」已被證明是不可能的任務，別說寮國與柬埔寨，即便有美軍基地的新加坡與菲律賓，都不可能一面倒向美國。東南亞的自主立場，使得美方意圖圍堵中國也成了不可能的任務，而拜登能獲得的進展極為有限。

說穿了，習拜會最多只能為美方「止血」，而難以在東南亞戰略推進。

對東南亞，中國最強的睦鄰概念就是強調「獨立自主」，此外，中方也不搞集團對抗，並致力消除與鄰居的矛盾，致使東協的自主信念已如銅牆鐵壁，也讓拜登政府愈是挑撥，愈是碰壁，不被排擠就不錯了。

美方必然要嚴防死守的是，中方也努力輸出「獨立自主」概念到歐洲。要論俄烏衝突帶給中國什麼戰略機遇，應該就是趁美國發歐洲「國難財」的時候，順勢將歐洲引導到獨立自主的方向，往中間移動，最後促成多極世界的格局。雖不容易，但恐怕比美國拉攏東南亞國家更容易些。

沒有「中國隊」，是中方不斷凸顯的立場，只是總被刻意無視。北京求的是世界大面積走向獨立自主，提早因應單極霸權時代的終結，而不是搜集隊友自己稱霸。此概念將隨著北京開啟大外交時代，逐漸為世界所理解，這才是中國視角的「重大歷史轉折點」。

現在美國口中的「國際秩序」，說到底就是殖民時代，二戰與冷戰的遺緒，它成就了有史以來最強大的帝國，近乎支配整個地球，而這個帝國正進入漫長的衰弱週期，各國都必須在崩解環境裡重新找到自己的定位。

著眼於此，中美關係的解離或「再平衡」，勢不可擋，它超越了「修昔底德陷阱」的解釋規模，牽涉到全世界所有國家的命運，觀察範圍要擴及到未來幾年世界格局的質變，而2022年習拜會，只是一個起點。

重點是「會」，而不是「談」，歷史將這麼紀錄習拜會。（作者為自由撰稿者）

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