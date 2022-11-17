近期面對解放軍不斷收緊包圍圈的「灰色地帶戰術」，台灣國防部不斷對外宣稱，祭出許多「看似前衛、符合流行」的議題，例如：國產無人機前途無量、國產戰砲甲車即將現身、國產輕型巡防艦即將上路…等。其中最不耀眼、卻讓人擔心的，莫過於有關高層指揮核心，在戰時緊急轉移的「萬鈞計畫」內容之檢討與強化。

根據國防部發布的消息，將轉調國軍三大甲級特勤隊就近支援，且部署於林口、北投的海軍陸戰隊也將強化地面增援速度，加上衛戌總統府的憲兵指揮部，將耗資億萬採購五輛「機動指揮車」等。看似國安層峰已開始重視解放軍「斬首戰術」的不斷翻新，故有所因應與協作。但考量到真實戰爭場面，如此調整是否有效，讓人起疑？

台北市長柯文哲，日前接受媒體專訪時，特別談到台灣國防議題，他提出疑問認為「台灣真的有在認真備戰嗎？」大哉此問！一般民眾應該也對台灣國防部長年擅長「擺譜表演」、與現實脫離甚遠，有深切體驗。別的不說，要強化「萬鈞計畫」漏洞，提出解決方法竟是「採購輪型指揮車」？就讓人覺得國防部相關單位，在戰術想定層面，已經脫離現實世界太久，還在根據上一場已輸掉的戰爭進行準備。

人盡皆知，台北市區交通壅塞不分日夜，不論總統府博愛特區週邊、大直國防部衡山指揮所、松山機場、基隆軍港等重要機敏的「萬鈞計畫」重要撤退場所，其陸路交通的壅塞已是普通常識。一旦開戰，解放軍利用松山機場、台北港、淡水河口進行突襲作戰，就常識判斷，此作戰應為「三棲作戰」，從海陸空三度空間同時襲來，務求讓台灣「萬鈞計畫」承受「斷尾」災難。

在此緊急狀況下，台北市週邊交通會如何壅塞？我們用一般常識即可推斷（這也是國防部歷次演習，都選在夜深人靜、路上無車的時段進行「迪士尼樂園式」的情境演練）。請問，在交通極度壅塞、甚至癱瘓的狀態下，總統與國安高層的「萬鈞車隊」要如何前進？請問部署在林口、北投的海軍陸戰隊輜重甲車如何開入市區？而從美國辛苦採購回來的M1A2T主戰坦克，要如何在交通癱瘓的街口中，機動迎擊解放軍甲車和空騎部隊的攻勢？

想當然爾，在交通癱瘓的時刻，有普通常識的人一定會想到，「何不改採空運？」就像電影中的美國總統從白宮撤退一樣，先搭上海軍陸戰隊的海陸一號（Marine One）特種直升機，直達愛德華空軍基地，搭上空軍一號（Air Force One）專機上空中指揮。

可是，在緊急撤退時，台灣層峰的直升機從哪裡來？眾所周知，台灣對美採購UH-60M黑鷹直升機的案子，是台灣軍購大而無當以及沒有遠見經典案例。2006年，台灣陸軍啟動「天鳶專案」，計畫採購90架UH-60M黑鷹通用直升機，來替換數量高達118架的UH-1H通用直升機。但於2010年完成合約後，卻發現財政無法負擔近百架UH-60M黑鷹直升機，採購數量直接砍為60架，且沒有任何後備方案。

上述措施，本已削掉台灣原本的直升機能量（人機比例），此案後又因政治因素，分別被馬政府及蔡政府，「硬」撥交一半30架直升機予空中勤務總隊和空軍海鷗救難隊使用（兩個單位都不想花費自己的預算採購新直升機），使得軍方原本擁有118架通用直升機的空運能量，一下子縮減至僅30架黑鷹直升機（什麼平戰轉換，就不必考慮了！）。我們試想，在緊急時，僅剩下的30架黑鷹直升機能完全由軍方掌控，在解放軍斬首作戰擁有部分空優的局面時，要如何展開「萬鈞計畫」的救急工作？

台灣原本擁有118架的UH-1H通用直升機，在毫無任何升級、構改、中期壽限提升（MLU）的計畫下，軍方不斷對外直言此舊機為「空中棺材」，草率地將其一次全部除役，似乎等待未來預算許可，再購入更多「性感的」新穎黑鷹直升機。

根據台灣立法院公開資料，操作UH-60M黑鷹直升機，每小時成本突破20萬台幣；反觀美國，目前依舊在操作多型改良升級的UH-1H系列通用直升機，其每小時操作成本僅6500元新台幣左右，從來沒有聽過美國人稱UH-1H此型直升機為「空中棺材」。

年度國防預算為台灣5倍有餘的日本陸上自衛隊，在購用UH-60J黑鷹直升機後，深感吃不消，不僅延長使用UH-1J（UH-1H日本授權生產版）通用直升機的服役時間（進行各種延壽、性能提升計畫），同時在2014年啟動UH-X計畫，採購民用Bell-412EPI構改為軍用型的通用直升機，2018年首飛成功，日本陸上自衛隊將採購高達170架以上的UH-2直升機，來保持其空騎戰力（也就是人機比例）。昂貴的UH-60J，陸上自衛隊僅採購40架即叫停，遠比台灣的60架來得保守，誰說台灣軍購不是「凱子軍購」？

柯文哲直言，台灣國防部「有備戰嗎？」事實上就是指這些「紙上作業」的幻想式表演與演習，不顧現實狀況而任意採購無用且浪費資源的軍品，恣意揮灑納稅人的血汗錢，還以「抗中保台」為由來強擋外界的各種專業質疑。

台灣僅有30架軍方直接控制的通用直升機，在危機時刻，要如何「馳援中樞」？台北週邊擁有重型火力的海軍陸戰隊、憲兵指揮部，有使用直升機的訓練嗎？如果這些衛戌中央的重裝部隊，都不具備運用直升機的能力，請問在交通壅塞癱瘓的戰時，5輛億萬採購的「機動指揮車」，要如何「機動」起來呢？

台灣軍方的「備戰」笑話，我們僅從常識，就可知其表演與應付性質，大於實戰需要和現實情境，此種抱殘守缺的心態，未來將嚴重危害台灣國防安全與社會穩定。

（作者為資深媒體人，新故鄉智庫協會副執行長）

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