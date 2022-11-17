美國總統在8月簽署了《晶片及科學法案》，要透過補貼和管制技術來扶植半導體業，並打擊中國大陸的晶片業。我政府東施效顰，也提出了所謂「台版晶片法案」，要維持半導體業的關鍵地位，繼續發揮優勢，行政院已通過審查，即將送立法院，預定從明年元旦開始實施。

台版晶片法案也就是《產業創新條例》第10條之2修正草案，將給予高科技業投資抵減營所稅25%的優惠，購置先進設備再減5%。筆者認為，這是一個缺乏國際觀和產業認知的政府比畫出來的花拳繡腿，既無法和目標掛勾，也沒能認清台灣產業需求，更打擊非半導體業士氣，對台灣的產業發展是「弊多於利」，希望立法院能嚴審把關。

在學理上，由於技術研發的效益可能外溢，企業投資無法完全掌握其效益，會對研發投資太少，所以政府提供租稅誘因、吸引企業做出更多研發以達最適量，這是合理的政策作為。然而，這種研發效果可能外溢的現象，所有產業都可能發生，所以政策應針對所有產業。若研發成果難以外溢，效益會被企業本身充分享有的話，政府就不需要提供研發誘因，企業自己會做出最適量的研發投資。

但台灣晶片產業因廠商數目極少，又有嚴格的保密條款，就是最不容易發生研發效益外溢的產業，並不需要提供研發誘因。真正需要研發誘因的是成員眾多、又容易被模仿的服務業，以及技術門檻較低、同樣易被模仿的傳統產業。但政府對他們向來不太感興趣，因為沒有太多光彩，沒有「被蹭」的價值；只有台積電等頂尖企業受到政府青睞，因為適用了這些補貼，順利「產生效果」，政府立馬可以表功，完勝那些艱苦的服務業和傳產。

這個「台版晶片法案」，表面上看沒有限制適用的產業別，但必須是「技術創新且居國際關鍵地位的公司」，提供其前瞻創新研發支出的25%來抵減營利事業所得稅；另外，購置先進製程的全新機器或設備支出的5%，得抵減營利事業所得稅，並不設金額上限。兩者合計可達營利事業所得稅50%。任何人都可看出，全台符合這些條件的，大概就是那幾家半導體業者，所以媒體才稱其為「台版晶片法案」，而不是類似「產業研發激勵法案」等稱呼。

然而，除了上述不符學理的狀況外，台灣目前符合條件的幾家半導體業者全都賺得缽滿盆滿，除了水電和土地可能需要協助外，根本不需要政府租稅補貼；更需要協助的，是在疫情下垂死掙扎的服務業者，以及在台灣難以生存、但卻有國安需要的傳產業者。站在產業平衡、安全的立場，應多鼓勵這些業者。想想3年前，台灣若沒有幾家殘留的口罩業者，本土疫情將會如何？

美歐日祭出晶片補貼，是基於國安理由；台灣說是為了「維持優勢」，是要和歐美對抗，卻可能進一步扭曲早已畸形的產業結構。這不過就是個濫用資源、錦上添花，蹭高科技產業光彩，甚至是為了桃竹選情的投機法案而已。

（作者為華梵大學兼任特聘教授）