民進黨一向將20至30歲的年輕人視為最支持綠色執政的族群，這次選舉更是強打「18歲公民權」修憲案公民複決，年輕人儼然成為民進黨最有把握的選票基礎。但隨著掌控的權力越大，驕狂的心態也越發流露。最近的兩個現象，就是民進黨已與年輕學子越離越遠的訊號。

聯合大學學生會於本月初舉辦苗栗縣長候選人座談會，代表民進黨的徐定禎有令人十分傻眼的表現。學生提問，民進黨擅長透過網軍出征，此行為與大陸的「小粉紅」有何不同？護航高端、提出「數位中介服務法」、支持林智堅論文抄襲等爭議，民進黨是否與年輕人越走越遠？

不料徐定禎當場回嗆「這個就不要再亂了」、「一直罵自己的執政黨、罵政府是怎樣」、「汙名化我們政府是怎樣，那你到中國去住住看啊！」談到論文門爭議時，乾脆直接辯稱「天下文章一大抄，天下烏鴉一般黑，大家都抄嘛！」

這就是號稱最重視年輕人、最了解年輕人的民進黨，黨提名的縣長候選人說出來的！且不論年輕人原就最富有批判與理想色彩，成年人應該接納甚至鼓勵他們多提出思辨的異議，怎麼會如此粗暴訓斥，還說出「政府、執政黨不能被罵」這種今夕不知何夕的渾話！

前兩天，新竹高中、新竹女中學生公布新竹市長聯合模擬投票結果，這本是象徵兩校學生對民主公共事務的參與，不料卻因票選居冠的是民眾黨候選人高虹安，活動粉專因此慘遭綠營側翼出征，也見不到綠營對此譴責導正。民進黨到底是真心尊重年輕學生，還是只把他們當選票？其實年輕人很聰明，不是那麼好糊弄的！