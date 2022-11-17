自從前衛福部長兼疫情指揮官陳時中落跑去選台北市長後，他過去的一干徒眾護主心切，頓時戰狼上身，說起話來一個比一個狠，在選舉投票日倒數計時的關鍵時刻，全力幫老長官陳時中累積仇恨值。

目前衛福部的一號戰狼當屬部長薛瑞元。自上任第一天即以「我要感謝我的夫人、唯一的夫人」一鳴驚人後，薛瑞元好勇鬥狠的無限潛力即廣受矚目。儘管他只接任陽春部長，沒能兼任指揮官，無法如指揮官王必勝天天露臉，但薛瑞元仍牢牢把握每一個可以為黨國宣示效忠的機會，成為政務官涉入政治鬥爭的一把好手，金句連連，甚至超越之前的民進黨雙陳──陳時中及農委會主委陳吉仲。

因高端疫苗案，日前國民黨立委李德維赴台北地檢署，告發薛瑞元等涉及違反《貪汙治罪條例》及公務員圖利罪。薛瑞元一方面不屑，稱這只是選舉操作、不必理會，另一方面又撂下狠話說李德維「可能搞不清楚惹到了什麼樣的人」，「我就跟他梭哈」，角頭作風連在立法院跟立委比大聲的行政院長蘇貞昌，恐怕都望塵莫及。

其實衛福部只要解密高端的合約，就可回應李德維及社會的質疑，不過，薛瑞元捨此不為，卻窮凶惡極，反而更讓人懷疑衛福部是「見笑轉生氣」。高端究竟有沒有不可告人之處，薛瑞元不必耍流氓，就靜待司法調查吧。

繼恐嚇立委一戰成名後，薛瑞元食髓知味、變本加厲，直接介入選舉，批評國民黨台北市長候選人蔣萬安「走鐘」，還說國民黨的選舉手法讓公務人員「就像是被頭蝨咬到一樣」。「走鐘」本是陳時中的專屬暱稱，薛瑞元竟移花接木、用在了陳的勁敵蔣萬安的身上，這叫陳時中情何以堪？

至於被頭蝨咬到，台灣早年比較常見，如今少了許多，如果還有，那就是衛福部的責任了。薛瑞元身為部長，與其忙著政治鬥爭，不如多投入點時間改善公衛環境。

跟薛瑞元站在風口浪尖、非要做政務官選戰第一勇士不同的是，王必勝人狠話不多，卻始終堅持確診者不可出門投票，否則事後會請衛生單位懲處。斷了30萬確診國民憲法賦予的權利（也是權力），王必勝與中選會主委李進勇一唱一和，在民進黨選戰功勞簿記上一筆，自不待言。

當然，別忘了衛福部心理健康司司長諶立中，近來一番有關高樓太多造成青少年「輕生率」增加的言論，也是一絕。他這麼說的目的或許是不希望外界將青少年高自殺率的問題與民進黨執政不力有所連結，真是用心良苦。但是責怪高樓是自殺元凶，也算是另類戰狼，只是高樓被黑卻無法辯駁。

提到綠營戰狼，不能忘了民進黨苗栗縣長候選人徐定禎。在日前聯合大學學生會的政見座談會中，對學生提出有關疫苗等問題時，他直斥不要一直批評政府，這麼不滿，「就去中國住啊！」

民進黨從中央到地方，狠話盡出，選民不要只是「你好兇、我好怕」，要直接用選票打敗戰狼！

（作者為資深媒體人）