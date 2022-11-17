第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）中，不少國際性的非政府組織會公布各種調查、評鑑，今年有兩個與台灣有關的成績特別值得注意：一個是在全球前500大碳排放源中，台灣上榜了5個，而且高居前20大；另一個是在減碳成績上，台灣再次不及格、居名單的倒數第7名。依照目前的政策與作法，未來只會每況愈下，蔡政府讓台灣距離零碳排日益遙遠。

錯誤能源政策是主因

從11月6日至18日，《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第27次會議在埃及舉辦，這就是所謂的COP27，這個會議堪稱是全球最重要因應暖化的環保會議，除了世界各國領導人出席外，全球所有關切氣候與環保議題的國際性非政府組織也都會參與，同時公布各種調查、報告等，很遺憾的是，台灣的表現都不佳、甚至可說是差勁。

在卸任後致力全球環保，並因此獲得諾貝爾和平獎的前美國副總統高爾，日前在COP27上公開了一個被媒體稱為「氣候照妖鏡」的資料庫，藉著站在他背後龐大的科學社群，這個名為「氣候追蹤」的資料庫，融合了100多個研究機構、300顆衛星、上萬個感測器，以及無數公私部門的數據，用人工智慧算出全球「最髒」的7萬多個排放源，同時特別公布前500大排放源，台灣有台中發電廠（19名）、麥寮發電廠（36名）、興達發電廠（113名）、中鋼（141名）、林口電廠 （151名）等5處上榜。

與此同時，國際著名的「德國看守」等非政府組織，也在會議期間公布今年「氣候變遷績效指標」，針對全球59個主要國家的減碳成績作評比，在前3名從缺的情況下，台灣的名次為57名、排名倒數第7名，排名還落後於大陸的第51名，理由是台灣雖然提出零碳排時程，但缺乏實現目標的具體行動計畫，而且持續依賴化石燃料產生能源，缺乏具體的化石能源逐步淘汰計畫。

從這兩個國際資料與評比來看，蔡政府的減碳成績是不及格，甚至是倒退，而主因則是錯誤的能源政策。「氣候追蹤」公布的500大排放源中，6成以上是發電廠，台灣上榜的5個排放源中，更是有4個為電廠，因此電廠無疑是台灣乃至全球最大的排放源，也是減碳的重點。這也是為什麼各國減碳都把增加綠電、清潔能源，減少化石燃料發電、特別是燃煤發電列為減碳重點。

還要繼續欺騙下去嗎

由此就可看出為何蔡政府讓台灣減碳失敗、能源政策的錯誤在哪裡。為了減碳，各國都大幅增加綠電，而且幾無例外的是用綠電取代排放嚴重的化石燃料發電（火力發電）。但台灣卻因民進黨的廢核神主牌，蔡政府把全面廢核作為能源政策的前提，因此新增的綠電是用來取代核電而非火電。

更不爭氣的是，綠電增建速度落後，結果就是核一、核二如期除役，綠電又不給力，只能拚命增加火電，因此我們看到經濟部規畫的各種供電計畫，例如所謂「六大電力開發計畫」，內容包括：興達燃氣機組改建、中火新建燃氣電組、協和電廠改建、大潭電廠擴建、通霄電廠更新、通霄電廠第2期更新等，雖然是以天然氣發電為主，但只要是用化石燃料的火電就難逃排放高、汙染重的結果。對台灣總體而言，這些計畫總計要增加高達1823萬瓩的裝置容量，只會讓台灣距離減碳越來越遠，零碳排更如虛幻。

更可能的結果是，台灣碳排不減反增。在歐盟等先進國家準備要對高排放國家、產業的進口課徵碳關稅後，台灣的出口與經濟都可能受影響。去年台灣供電來自化石燃料的比例高達83%，在3年後核電歸零，綠電又只能達到占1成時，火電占比就要到9成左右，台灣的排放與汙染都將因此爆棚。這一切，都源於以廢核為前提、錯誤的能源政策。

其實，不勞國際非政府組織的評比，蔡政府減碳的不力與失敗，國人也看得明白；日前中研院前院長李遠哲就公開說過：「2050年零排碳是不可能的 」、「政府是在騙自己」、「年輕人都被騙了」。看看資料，想想未來，台灣民眾還要繼續被蔡政府欺騙、替她「用肺發電」嗎？