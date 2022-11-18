這幾天因著NBA退役的球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃，引起了不少政治人物的「蹭熱度」。先是桃園市長候選人鄭運鵬在臉書發文，說他自己「從小」看魔獸打球長大，結果被人屈指一算，魔獸加盟NBA時，鄭已經是31歲的「小孩子」，頓時被戳破謊言，滿臉豆花。

後來又有台北市長候選人陳時中受訪時表示，他先抽到選舉號次12號，而魔獸這兩天才拿12號球衣，所以可能「他是想蹭我的熱度。」結果馬上被踢爆12號原本就是魔獸在NBA最具代表性的球衣號碼，跟陳的選舉號次八竿子打不著邊，讓陳不得不尷尬地道歉。

這兩件事都說明一點，這些政棍都是「愛說謊的慣犯，畫唬爛的草包」。這讓我想起有人在履歷表上自稱與賈伯斯共事過，結果後來被發現只是在蘋果公司做了兩個月的暑期實習生。但後者起碼比這兩個政治人物的智商要高一些，說的謊還要花一點時間去查驗，不像這兩個草包的唬爛話，一戳就破功。

台灣政治人物喜歡「蹭」，開山鼻祖當屬蔡英文無誤。從之前蔡最喜歡的「跟某某站在一起」的臉書發文，從香港、法國、美國、到西班牙等，無所不蹭，無處不站。不知情的人還以為蔡是「人形立牌」呢！後來在東京奧運蔡又蹭上了運動員，天天不問國事，只求每日一蹭，把一個總統的高度做成了一個經營粉專的網紅，真是可笑可悲。近日又喜把自己在周刊封面的照片，與世界各國領導人「同列同蹭」，殊不知斯斯有兩種，蹭也有兩種，是福是禍，諸事難料。在世界政治強國的角力台上，蔡真有本事可以玩得起這種八面玲瓏的權力遊戲嗎？正是醜婦不知藏拙，禍之近也。

你如果選了一個領導人，不知道是昏庸還是能幹，可是看到他底下所用的人都是奴才草包，那麼這個領導人肯定是個昏庸無能、胸無點墨、只會唸稿、讀稿也會讀錯的大草包。正所謂物以類聚，人以群分。

所以衛福部説出「台灣青少年自殺率升高是因為高樓太多」，你會感到訝異嗎？所以林智堅說出「因為新竹產矽所以才有了半導體產業」，你會感覺驚奇嗎？所以蘇貞昌說出「故宮弄破文物是因為質地脆弱」，你會覺得驚訝嗎？

現今台灣政壇，放眼望去，盡都是民進黨大老吳子嘉先生所說的一群「草包」。從行政院、立法院、教育部、經濟部、衛福部，到金管會、農委會、食藥署、環保署，原能會、國發會、資策會等，枱面上站的盡都是一些德不配位的奴才草包。由這一群跳梁小丑所制定執行的經濟政策，能源政策，空污法，南向政策，綠能產業，金融改革，我們能夠有什麼信心跟期待呢？

我們當今之計，惟有跳脫意識形態跟政黨顏色，選賢與能，因為民主政治就是自己國家用選票自己救。要不然讓這些政棍草包把台灣搞爛掏空了，對我們每一個人跟下一代有什麼好處呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）