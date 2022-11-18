11月14日，中美元首在印尼巴厘島G20高峰會開幕的前一天，舉行了會晤。有評論家指出，會晤的特徵之一，是雙方以各說各話的方式，清楚地展出了各自的紅線。此外，雙方就未來一些領域的溝通提出了方向，但並未提出具體內容。

會晤結束後，美方宣布國務卿布林肯將在明年初訪華。細節上，時間節點選擇在西方耶誕節和中國新春之際。會晤結束後，中方宣布中美將在安全領域、宏觀經濟、財經與經貿領域，做進一步溝通。

看來，政治家需要勵精圖治，商人需要做生意，老百姓需要過安穩日子。全身心支援民主黨的CNN在報導裡，將拜習會的影響，概括為「世界為此鬆了一口氣」，可謂畫龍點睛，指出會晤的意義在於提前向國際社會釋放積極信號。CNN在另一篇重磅文章中也感歎：「拜登面臨著黑暗的政治環境，因為生活成本達到了40年來的最高水準——他對明年經濟迅速反彈的希望，被對經濟衰退的擔憂所深深籠罩。」 可見會晤的意義，對於美國和世界經濟復甦，也發出了信號。

本文認同這一點。拜登政府在期中選舉還沒有徹底結束之際，借G20峰會這一世界主要國家都在的場合，進行中美元首會晤，經濟因素，是首要考慮，世界希望重拾經濟信心，拜習會無疑是世界和中美兩國的重大利多。但本文也強調中美戰略對話的重要性。中美進行戰略對話，其邏輯就是政治為經濟服務。

這次中美戰略對話展現的一些信號，值得細究。

一、 傳遞美國有可能放棄全面圍堵中國戰略的信號

歐巴馬時代，美國推出重返亞太戰略，加上TPP的設置，以制衡中國，結果一無所獲。川普時期，將中國定位為修正主義強權國家，2019年成立了跨黨派的、針對中國的「當前危機委員會」。隨後以一連串前所未有的手段對付中國，結果不了了之。2021年拜登上台後，對川普的對華政策，蕭規曹隨，另外也自搞一套，以所謂「合圍戰略」組建新同盟，拉攏可以聯合和威逼的國家，推行全面圍堵中國的戰略。包括準備把台灣提升為準同盟成員。

拜登還對歐俄示好，致電俄羅斯總統普丁，軟化了美國對歐俄高度重視的北溪2號工程所持的反對立場。中東方面，緩和美伊對立，重啟伊核談判；南亞方面，自阿富汗撤軍，東北亞方面，強化美日同盟，中心是圍繞印太戰略，圍堵中國。從結果看，一言以蔽之，「事與願違」。

今天，「美國回來了」所追求的美國霸權，仍在望洋興嘆。以印太戰略和西太平洋局勢為例，由於各國對安全的關注點不一樣，美國推行的海洋地區安全戰略，難以推進，韓國、東協願參與美國挑起的，與中國衝突的地區之爭。最近，歐盟龍頭老大德國總理蕭茲訪華，彰顯出拜登政府「兩洋戰略」的失算，美歐地緣政治取向不同以及經濟利益的衝突。拜登政府對外戰略的嚴重脫離現實，昭然若揭。

顯示有可能放棄全面圍堵中國的戰略，成為拜登政府及時調整對外政策準備選擇的信號。背景如：民主黨因國內能源價格居高，在這次期中選舉中，失去眾院優勢；如選後民主黨轉向重視全球治理，表示在新能源、氣候、環保等領域，重新謀求與中國合作；具體案例如，股神巴菲特看準國際局勢，增持台積電股票，美元對人民幣匯率戰，中美戰略對話就東北亞和北韓局勢進行討論等。美國對中國的全面圍堵戰略，雖未破局，但已吱吱作響，嚴格說，已經出現裂縫。

二、指責中國對海洋安全進行挑戰的調門，有所降低。

海洋安全是美國「印太戰略」的核心領域，直接關係到美國地區戰略的實施。隨著中美之間發生實力對比的變化，美國強化了在亞太地區與中國的戰略競爭，深化了與亞太盟國的多邊海洋安全合作，同時，將中國列為對西太平洋地區海洋安全進行挑戰的目標，要求盟國積極配合美國，聯合行動，提升對華遏制。裴洛西「硬闖台灣」，中國大陸進行強硬反制後，2022年9月23日，時隔五年，美國再次派出雷根號航空母艦戰鬥群，與韓國舉行聯合海軍軍事演習活動。

從這次中美元首對話看，拜登在印太地區海上安全，中國影響力上升，中國對西太平洋海洋安全構成挑戰，中國威脅不斷擴大等方面，沒有再提高調門。而一個參考背景是11月15日，G20大會開始的同一天，美澳日韓的聯合軍演，按預定排程，結束演習。

此外，這次美方所發布的中美元首會晤新聞中，報導偏重於將目前美國與中國在西太平洋的海空對峙狀態，歸結於「中國的攻勢，以及中國危及台海和平」，效果上，將戰略對話的範圍濃縮為「美國反對單方面改變台海現狀」，細節上，美國的立場安排在美國的一中政策中，進行表述（美方新聞稿：拜登向習近平表示，美方的一中政策沒有改變，美國反對任何一方單方面改變現狀，維護台海和平穩定符合世界利益。美國也堅決反對中國對台灣採取脅迫性和日益加據侵略性的行動，破壞台海地區甚至更廣泛地區的和平穩定，將危害到全球發展）。

中美兩國的海洋戰略，尖銳對立，朝鮮半島周邊海域，南海與台海，是構成中美海上衝突的主要來源之一。現在美國指責中國對印太安全和地區秩序構成威脅的調門出現降低，與拜登傳遞對全面圍堵中國戰略將進行微調的信號，是一致的。

三、中美關係框架與海峽局勢

中美關係的現狀，還談不上修復，對中美關係的框架而言，台海局勢，是繞不過去的坎。即如果不談台灣問題，就不會有中美戰略對話。

這次中美元首會晤，仍然鮮明地呈現這一特徵。雖然在台海問題上，中美不回避雙方存在明顯分歧。許多評論指出，中美重啟這次會晤非常不易。也有評論認為，雙方對「紅線」的劃定，涉及台海局勢是否回復到以「海峽中線」、「台灣海峽周邊的國際水域」等。

本文認為，海峽局勢，要回復到裴洛西「硬闖台灣」之前，以美國界定為標準的狀態，是拜登政府的一廂情願。對中國政府而言，紅線非常清楚，一如既往。剛結束的中共二十大，對中國現代化與中國統一的關係的定位顯示，在未來台海局勢中，中國的國家安全考慮，佔有更加突出的地位。因此，中國對紅線進行了加固，中國對統一的立場，更加強硬。表現在會晤中，中方對一個中國原則的堅持和以三個公報為中美關係的框架基礎，以及習近平強調：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」、「台獨同台海和平穩定水火不容」。

美國對「紅線」的表述則顯得抽象。拜登表示，美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國。希望看到台海和平穩定。拜登還重申，美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持台灣獨立，也不支援「兩個中國」和「一中一台」。強調美國無意同中國發生衝突，無意尋求與中國脫鉤，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

這一長串話語中，令人困惑不解的，是「不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國」，這種表述是一種新的提法。對拜登政府而言，「台灣問題工具論」是否成熟？美國若不能尊重中國堅守的紅線，那麼，中美雙方如何就達成一致的，包括台海局勢在內的區域安全管控進行接觸？中美軍事、國際、經濟層面的溢出效應，也就遙遙無期。

對目前美國的政治混亂而言，語言表述只是第一步，要使這些表述成為現實，上升到政策和可執行的層面，還需努力。就目前的效果而論，還不如說拜登政府將「美國是否出兵救台灣」的關注點，演變為「不以台灣當工具」。拜登對紅線的表述，實際上是抽象的，有空間的。

四、戰略對話的虛與實

國際關係中，大國之間的戰略會談，特徵就是務虛，效果則虛中有實，具有很高的溢出效應。由於中美兩強的關係，對世界經濟與安全格局有重大影響，處於千鈞一髮的地位，因此，這次中美會晤的影響，中美雙邊關係的重回正常化軌道等，國際主要政治家認為，效應是正面的，但需要相當一段過度時期。從緊迫性看，經濟上的效應將走在前面。

本文提出，中美元首戰略對話的實處，會不會落在民進黨當局急於操弄的「抗中保台」上，會不會成為對台獨分裂勢力的「隔空打擊」，會不會成為拜登就中美亞太區域安全管控所準備交遞的「投名狀」？這些問題，可以思考，也需要等待檢驗。從目前民進黨對「九合一」選舉的種種應對看，也許已經有一些感受。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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