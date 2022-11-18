本年「亞太經濟合作會議」（APEC）領袖會議於18及19日在泰國曼谷舉行。蔡英文總統再度指派台積電創辦人張忠謀代表我方出席。這是張忠謀第五度代表蔡總統參加此項高峰會。

張忠謀的學經歷難有敵手，一手創辦的台積電更是台灣的金字招牌，同時享譽國際。基於責任感及愛國情操，張忠謀被蔡總統五度指派為領袖代表，或許深感榮幸。然而到達峰會會場後恐怕就不是這麼一回事了。

參加此項峰會的各國領袖，全都是總統、副總統、首相或總理。張忠謀並無官職，是會場中獨一無二的民間企業家，也堪稱是唯一的「圈外人」。在國際場域中，明明矮人一截，卻要表現得不卑不亢，真是難為張忠謀了。

在馬總統執政時期，曾先後指派連戰與蕭萬長以卸任副總統身分參加APEC 領袖峰會。但是蔡總統執政後，我方代表再度淪為民間人士。蔡總統應該做的事，是改善兩岸關係，提升我方參加峰會人選的層級與代表性，而不是因循苟且，一再煩勞已經高齡的張忠謀。

不過蔡總統恐怕對於此一不公平，甚至屈辱的情境不以為意，因為2024年以後，就不是她的事了。

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