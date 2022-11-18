2022年G20峰會結束了，留下了許多耐人尋味的蛛絲馬跡，其中以中國國家主席習近平，在峰會上所流露的蹤影，最值得推敲與細究。本文聚焦在探討、分析習近平此次峰會，所顯露的大國外交戰略意圖，供各界參考指教。

一、先看拜習會的場影，所凸顯的習式風格

今年峰會重頭戲，對國際各界而言，其實是擺在拜習會上，就此來看，以下三點值得推敲細究：

（一） 會談內容，各有堅持，沒有共識，鬥而不破。這個結果都是拜習和他們的團隊，預先就部署好的「鬥而不破」的外交戰線的未來延伸之策。就美中大國外交而言，正是棋逢對手的過招前哨試探戰術，真正的戰略意圖在，俄烏戰爭中與戰後的影武介入與遠端操作，其意乃在競逐國際大哥的地位；

（二） 有關台灣問題，是拜習的堅持焦點，各以美中國家核心利益為核心，以各自政治基礎為基礎，即，美方堅持一中三公報和當前美國國家核心利益；中方堅持一個中國原則，反對台獨，拒止外力介入台海問題。意即，美中均以台灣牌做為對抗與競爭的籌碼，力度與力道各異，目標均在爭取與顯露大國威力遠颺之志；

（三） 上述拜習之作，其實都在爭國際主導權與話語權，看來，平手收場，但大國的競逐不會休止，和、鬥之戰正方興未艾。

二、教訓加拿大總理杜魯道的習式霸氣所示

從近日習近平和加拿大總理杜魯道，出現在電視頻道上的姿態與對話來看，有二點值得觀察：

（一） 媒體表示杜魯道洩漏和習近平談話的部分內容給媒體，引發習近平惱怒，刻意在媒體鏡頭前教訓杜魯道，告誡他不應如此莽撞行事。加拿大也是國際上不小的國家，習藉此訓誡杜魯道，展現他大國領袖的地位與權威，敬告國際各界，美中都是國際大哥意味，不言而喻；

（二） 多年前（2018年12月1日）華為公主孟晚舟，在加拿大被捕入獄，中國國際威望受挫，習近平對杜魯道早有齟齬，藉此機會藉故修理杜魯道，亦等於間接向美國表達猶記前嫌之氣。此為，藉羞杜還拜，以告陸人我習大大也不是省油的燈，由國外大外宣轉回國內大內宣，扳回一城。這也是中國元首戰狼外交的開局之戰，今後中國大國外交就不只是行禮如儀，照章行事的外交儀節而已，必要的戰狼外交手段，將伺機而動。

三、簽署峰會聲明與俄距離拉開的習氣已變

習近平在峰會結束前，也簽署了G20峰會的聯合聲明，聲明中提到「大多數成員國強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。」這有二個意義：

（一） 聲明中的「大多數成員國強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵」，習近平自俄烏戰爭以來，幾乎還未表達對俄羅斯嚴厲的態度，簽署這個聲明，表示了習近平對俄羅斯的舉動是一種侵略的行為，反對了普丁的「此舉是為了應對來自烏克蘭的威脅，並確保烏克蘭的『非軍事化』及『去納粹化』」之說的不支持態度；

（二） 上述習近平簽署的聲明，說穿了就是在國際上表示，中國是崇尚和平自主的國家，不侵犯其他國家，也不會無理由地對外國發動戰爭。此亦正告了普丁，「渡盡劫波兄弟在，各自有事各自擔」，亦即，各人造業各自擔，不會陪你挨悶棍，充分的國際現實主義論，即是如此。

總之，習近平在G20峰會的戰略意圖，已經顯而易見了，未來國際戰場的連動與分合，都已非傳統國際關係上一些理論、主義，可以詮釋清楚與事先預見的。這正是《美國有線電視新聞網（CNN）》在峰會後報導的「印尼G20後，一個新的亞洲大國正在崛起.....」，而即將在2023輪值主辦G20峰會的印度，正是美中之間的最大勁敵，值得持續關注。

（作者為中華兩岸戰略研究協會籌備發起人暨籌備執行長、中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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