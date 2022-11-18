海峽兩岸於1992年11月上旬由海基、海協兩會達成「一個中國」涵義各自口頭表述的共識，開啟互動關係之新里程，而今已歷整整30載歲月時光，回首來時路，似乎「也無風雨也無晴」，令人感懷良深。

兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫；生活在寶島的台灣人，其實也就是傳承五千年民族血脈和歷史文化的中國人。而今若因意識形態而將「台灣人」與「中國人」加以區隔、對立，煽動族群情緒，恐將影響台灣內部團結，也造成兩岸關係的負面效應。

如果刻意強調「你是中國人」、「我是台灣人」，那麼，進ㄧ步的邏輯是：「孔子、孟子、李白、杜甫都是你們中國人，不是我們台灣人！」那對台灣文化評價又有什麼加分作用呢？

「中國」一辭，本是指歷史上的華夏族、漢族地區。至於ㄧ般所稱的「本土台灣人」，則是指閩南後裔，公元1661年跟隨鄭成功渡過「黑水溝」（台灣海峽）移民台灣；先祖則是源於「河洛」，亦即黃河、洛水交會的中原地帶，於公元四世紀「五胡亂華」時期南遷。詩經‧小雅：「小雅盡廢，則四夷交侵，中國微矣！」禮記‧中庸：「…是以聲名洋溢乎中國，施及蠻貊。」由此可見，「中國」名號原是與蠻夷區隔而來，亦即跟「中原」、「中華」用辭涵義類同。

即使是在當今的台灣社會，放眼教育界和企業界，「中國」之名亦俯拾即是。例如：中國文化大學、中國科技大學、中國醫藥大學，以及中國信託投資公司、中國鋼鐵公司、中國石油公司、中國輸出入銀行…。至於所使用的語言、文字，也是閩南話（又稱「河洛話」）或國語（北京話）及倉頡所造之字。因此若還硬要把「中國」這個名號奉送彼岸專用，豈不也與台灣現實社會情境脫節？

公元2000年5月20日台灣方面首次政黨輪替，綠營總統陳水扁就任，宣示「四不‧一沒有」的兩岸政策。大陸方面正式發表聲明，指出：「ㄧ個中國原則，見之於台灣當局多年來的有關規定和政策文件，不是我們單方面強加給台灣的。」意指按照台灣方面現行憲政法制所體現的「中國」之概念，北京是可以理解、接受的；這也正是所謂「九二共識‧ㄧ中各表」的彼此默契。

中華民國憲法增修條文「前言」宣示：「為因應國家統一前之需要」而增修本憲法條文。據此制定的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」暨施行細則，明定「大陸地區」之定義：「指台灣地區以外之中華民國領土」，亦即「中共控制之地區」。由此可見，兩岸關係確實有其古今中外所無的特殊性。且觀諸經貿交流方面，去年（2021）一年台灣方面對大陸有高逾千億美元的貿易順差。從而堪稱兩岸關係乃「五緣」俱備：血緣、地緣、文緣、法緣、商緣。

綜上所述，「台灣人也就是中國人」這樣的史觀，既對台灣沒有減分，而對海峽兩岸的共存共榮、互利雙贏，則有相當的加分作用。那麼咱們本土台灣人豈又有何反對的必要呢？

（作者為律師、中華人權協會名譽理事長）

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