習近平在國內與國際場合，陸續與德國、美國、法國、韓國、澳洲、荷蘭、日本等國家領袖舉行面對面的會談，與西方大國關係的修補與和緩，固然是「大國外交」的成功，更重要是習近平權力再鞏固、拜登期中選後未跛腳的自信，加上西方各國對未來世界大局的評估，三大因素因緣俱足，讓北京在外交上能有所斬獲，也預示未來兩年國際情勢的可能變化。

習近平修補國際關係

二十大結束後，中共釋出清晰的戰略方向。就像大陸外交部長王毅對美國國務卿布林肯所言，北京的內外政策與戰略意圖都清楚地呈現在政治報告中。王毅指出，中共將堅持具中國特色的社會主義道路，持續對外開放，願意以中國的發展為世界帶來新機遇。王毅沒有說出來的是，中共在二十大的報告中也強調「敢於鬥爭」，而人事布局也重視鬥爭經驗，這些都表示北京從底線思維出發做好最壞的打算。這種清晰的堅持開放且不畏鬥爭的兩手策略，自然會給其他國家多一層思考。

這種兩手策略能產生一定效果，但最主要還是各國對未來國際情勢發展的判斷。首先是全球經濟衰退的徵兆越來越明顯，讓許多執政者感受到壓力。歐盟委員會預計未來一年經濟成長僅0.3%，低於先前預測的1.4%。《彭博新聞》10月17日發布的經濟模型預測顯示，美國經濟在未來12個月內陷入衰退的機率更是達到 100%。德國總理蕭茲訪華前就表示，西方國家要與中國經濟脫鉤並不現實。再者，西方國家也出現「烏克蘭疲乏」，即便是美國國內也開始出現反彈，共和黨就表示不會繼續給烏克蘭空白支票，要緩和俄烏戰事甚至戰後重建都少不了北京的合作。

美國期中選舉結束，並未出現預期中的「紅潮」，民主黨仍保住參議院，拜登對國內政策仍將有相當的主導權。從選舉結果看，川普支持的候選人多半中箭落馬，川普風潮似已消退，他若執意參選必定加劇共和黨的分裂。從州長選舉結果也可以看出，民主黨訴諸墮胎議題奏效，選民對極端保守主義有一定的排斥。這些都讓拜登自信滿滿，好整以暇地準備連任。

抗中保台恐陷入孤立

如果未來一年美國經濟能夠軟著陸，通貨膨脹有所改善，拜登連任機率將大大增加。從拜習會上，美國財政部長葉倫坐在拜登左右，可以看出美國對於美中經濟議題的重視。拜登認為美中雖然展開激烈競爭，但不尋求衝突，他更表示「希望負責任地管理這場競爭。」美國釋放布林肯將於明年初訪問大陸的訊息，美中之間的經濟對話也可望恢復，可見拜登所言不虛。在這樣的氛圍中，打「台灣牌」挑釁北京刻意製造衝突的可能性大大降低，「台灣牌」的邊際效益自然急速退去。

從以上三點可以看見，國際局勢出現峰迴路轉跡象，包含美國在內，西方國家為了「拚經濟」，普遍希望與北京和緩過去一段時間以來的緊張關係。在專注經濟議題、避免脫鉤中國的新風向中，台灣若執意「抗中保台」恐怕只會陷入孤立的境地。特別是當美國無意升高對立，希望重建與北京的互信關係，台灣應該樂見和平曙光乍現，更應該把握機會建立與北京的互信，避免誤判，變成兩面不是人。

就理論而言，重建兩岸互信並不難，只要兩岸執政當局放下我執，從開放民間交往做起：重啟小三通、增加兩岸航班，恢復兩岸人員往來，鼓勵學界、智庫交流，重建二軌管道，就能減少誤解誤讀，增加互信，但就政治現實面而言，卻看不出這個可能性。好在2024大選逐漸接近，有志總統大位者，應依據國內外政治現實與民心所向，提出既能凝聚內部共識，也能讓對岸與國際放心的兩岸對策。紐約時報專欄作家、普立茲獎得主弗里曼建議台灣保持低調、避免挑釁對岸，並和國際夥伴合作發展經濟、厚植實力，他的建言值得深思。