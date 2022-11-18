地方公職選舉及憲法複決投票在即，中選會及中央流行疫情指揮中心罔顧各方一致的反對，堅持確診而被隔離的人不能投票，聲稱違者將重罰。疫情指揮官王必勝說，估計確診無法投票者約5萬至7萬人，但不管多少人，投票是憲法賦予人民的基本權利，政府如今只是基於行政便利就剝奪特定公民的投票權，顯示台灣的民主很脆弱，連已趨緩的新冠疫情都無法有效處理，何有「民主韌性」可言？

行政怠惰罔顧投票權

比起日本、韓國堅持以技術處理手段確保確診者投票，甚至大考中心以變通方式讓確診者完成考試，中選會的禁制措施完全是行政機關的本位利益考量，剝奪當事人的合法權益，實在荒謬至極。中選會主委李進勇所持的理由是：「依照規定，投票權人要本人親自到戶籍所在地投票，缺一不可，所以確診者若在集中防疫所隔離或在家居隔，要開設專責投開票所有困難，而且專設投票所這是不在籍投票的方式，目前並沒有相關的機制。」這話漏洞百出，沒有人說要在隔離處所投票，而是用防疫專車到投票所的隔離場所投票，雖會增加行政麻煩，但這可以體現政府恪遵憲法和尊重民權的心意，如今中選會竟以行政理由剝奪憲法權利，不僅有違憲之嫌，而且反映出選務機關畏難苟且的怠惰。

鄰近的日、韓都想辦法讓確診者投票，為什麼他們可以做到？李進勇竟還搬出司法院釋字第690號，辯稱「確診不給投票」，其實根本是扭曲解釋令本意。這項解釋的背景是SARS大流行，和平醫院封院進行強制隔離，大法官解釋指出：「主管機關可採行的必要處置應包含強制隔離在內，這部分對人身自由的限制，不違反法律明確性原則，也未牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第8條依正當法律程序之意旨尚無違背。」大法官只表示這些規範都是針對「人身自由的限制」，並沒有提被隔離的人能不能投票的問題。事實上，隔離者在隔離狀態下完成投票完全可以做到，根本未賦予政府「限制投票權利」之權，李進勇踐踏憲法、歪曲解釋令簡直恣意妄為。

懸崖勒馬依憲法行政

中選會口口聲聲依法辦理，中選會的設置目的是為了「貫徹憲法保障民主法治及人民參政權」，因此不能任意以疫情為由限制人民行使投票權。中選會逕自宣布尚未解除隔離的確診者不得投票，毫無法律上的明文依據，就法論法，這分明是妨礙選舉，顯有觸法。

儘管《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓因振興特別條例》有規定「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」中選會拿這法條當令箭，也是濫權的惡例。何況，如果指揮中心執行確診者可隔離的規定，也不及於剝奪隔離者投票權。再說，違反隔離規定的法律效果也不包括投票資格的剝奪在內，確診者居家隔離並不等於政府有權禁止確診者投票。中選會該做的是設計辦法促成隔離者投票的行使，而不是違法濫權剝奪公民權的履行。

中選會針對有症狀者建立「綠色通道」，既然有症狀者都可以建立特別通道，為何確診者不行？更何況還有許多快篩陽未經醫師認定而前往投票者，試問，公平性何在？進一步言，規定「確診者不得投票」，確診者認定的機關及程序為何？未來打起憲法官司，中選會根本站不住腳。可以預見，因為確診的認定和違憲剝奪確診者的投票權利，選後必然會掀起選舉無效訴訟，這樣的風暴，蔡政府扛得起嗎？

一言以蔽之，指揮中心和中選會聯手輕易以行政怠惰剝奪公民的憲法權利，將台灣民主缺乏韌性的弱點曝露無遺，蔡總統自詡台灣有高度民主韌性，其實只是自吹自擂，經不起疫情的考驗，一戳就破。從王必勝、李進勇給蔡英文的一巴掌，台灣民主的脆弱性讓世人看得一清二楚，奉勸當局不要再做欺矇國人的虛偽宣傳，在投票日前懸崖勒馬，盡快解決確診者投票問題，還給人民憲法賦予的投票權利。