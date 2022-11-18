民進黨台北市長候選人陳時中被抓包，2015年曾赴寧波和當地醫院合作經營醫療中心；就職衛福部長前1個多月、已是國策顧問還登陸交流。陳時中自稱有「抗中保台DNA」，既然骨子裡反中，為什麼還登陸笑賺人民幣？當年「人生經歷」遭曝光，如今卻辯稱「抗中保台不等於事事挑釁」，印證了「綠能，你不能！」

投票日倒數計時，綠營不斷打出「抗中牌」，台北市議員梁文傑直指蔣萬安在矽谷加入的律師事務所以服務中資為主，目的顯然是餵綠媒材料，再抹紅帶風向。今年9月，綠媒揭露「張善政的農委會專案涉抄襲」，10月透過側翼攻擊張善政任紅統小黨顧問、數字王國集團執董，都是意圖延燒話題以贏得話語權的招數。

但結果如何？民進黨候選人鄭運鵬雖直批張善政是「門神」，桃園市政府資科局長余宛如甚至不顧行政中立，批評張是「紅色資本門神」；但形勢卻急轉直下，鄭運鵬2008年登陸投資被揭發，和大陸三大國營電信公司合作大賺人民幣，還到廈門大學講學，至於講了什麼，鄭運鵬要自己回答嗎？鄭文燦也被揭與紅統小黨開懷合影，照片映入市民眼簾，綠營被倒打，陷入完全被動。

「身正不怕影子斜」。網軍側翼攻擊蔣萬安、張善政，最後戰術失靈，原因固然和候選人人格特質有關，但更重要的是，民眾對抗中保台早已不埋單，一用再用的招數早被看穿看膩，抹紅的迴力鏢打到「誠實中」、「中國鵬」重傷。

顯然真相不在抗中，而是「說一套做一套」。自己登陸叫「經驗交換」，別人登陸就是「朝聖、賣台」，哈哈鏡被拆穿，後果只能自負了。