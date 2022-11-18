「拜習會」落幕，美中緊張關係有緩和跡象，拜登總統的「不認為中方有任何緊迫侵略台灣的企圖」，對台海安全短期情勢做了樂觀評估，但中共統一的目標從未改變，台灣任何自滿、偏安心態只會加速中共行動。美國軍事專家指出，與其臆測中共領袖習近平的意圖，不如專注真正的核心問題：美國與台灣準備好因應中共的統一行動嗎？

美國眾院議長裴洛西8月初訪問台灣，引發中共以實兵聯合演習反制，台海緊張關係急遽升高，美國國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文與軍方將領並不斷釋放中共對台海現狀不滿，會提前對台灣展開軍事行動的訊息。美國戰略司令部司令李察日前更表示，烏克蘭戰爭只是與中國衝突的「序幕、熱身戰」；前白宮國家安全顧問麥克馬斯特在拜習會後仍悲觀表示，習近平或許意識到有個稍縱即逝的「機會之窗」，時間點約落在2024年台灣跟美國兩場總統大選之間。

雖然美國參謀首長聯席會議主席密利表示，大陸人民解放軍還沒有能力占領台灣；許多人以為俄羅斯入侵烏克蘭踢到鐵板，習近平記取教訓，會三思而後行；或是中共準備不足，至少短期內不會入侵台灣。但習近平在二十大明確宣示，「絕不承諾放棄使用武力」；他在巡視中央軍事委員會聯合作戰指揮中心時強調，「全軍要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力」，所謂打仗就是針對台灣的軍事行動以及美國的可能軍事介入，因此，中共有對台灣採取軍事行動的意圖已不容懷疑。

美國前助理國防部長、《拒止戰略》作者科爾比警告，人民解放軍可能準備不夠，但更重要的是美國和台灣軍事準備程度落後中共，這也是台灣國安團隊不可迴避的責任與挑戰。

民進黨的抗中保台、聯美抗中斷絕了與大陸溝通的管道，並將台灣安全依賴美國的保護傘，但沒有任何民意調查顯示，美國願意犧牲軍人生命保護台灣；《外交事務》季刊訪問數十位專家，詢問「美國是否應該承諾防衛台灣」，結果有39名學者專家持反對立場，不同意24人，強烈不同意則高達15人；表態同意者為5名，及非常同意者3人。另外，高達74%日本民眾反對日本派遣自衛隊與美軍聯合對抗中國，也反映出同樣的事實。

面對中共優勢軍力，台灣軍隊防禦準備不足是美國最大關切之一，美國媒體鼓吹要將台灣武裝成「豪豬島」，大量儲備武器彈藥，以威懾中共武力犯台，但俄烏戰爭已產生排擠效應，美國本身武器彈藥庫存不足，擴大生產線至少要等到2025年，恐怕緩不濟急。

美國國會則在2023年《國防授權法案》中要求每年提供台灣價值10億美元的彈藥，以及每年20億美元、為期5年的「海外軍事資助計畫」向台灣提供軍援。台灣將獲得美國的反艦巡弋飛彈、防空防衛系統、自殺式無人飛機、水雷、指揮管控系統等，但是否能得到行政部門支持、順利完成立法仍是未定之數。

拜習會後，台灣安全態勢並未轉變，民進黨政府無意認真加強國防，卻為了維護政權，繼續操弄抗中保台，將內部政黨惡鬥與國安掛鉤，選擇了一條最危險的道路。

（作者為資深媒體人）