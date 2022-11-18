民進黨在蔡英文的領導下，高喊抗中保台與網軍出征，無疑是每次選舉的基本套路。舉凡中央的總統、立委選舉到地方的縣市長、議員選舉，甚至是公民複決等投票無一不缺，尤其是越接近投票日，越是不擇手段地將對手抹紅、扣賣台大帽子，並施以網路霸凌。抗中保台及網軍儼然就是民進黨的勝選方程式！

但販售「芒果乾」與抗中保台的套路用久了選民也會疲乏，使得民進黨必須一次次用更挑釁對岸的手法及更無限上綱、放大檢視候選人來激起新的政治火花。但越挑釁對岸的後果，就是讓台灣頻頻被點名為亞洲火藥庫，加速產業鏈「去台化」；而無限上綱放大檢視候選人，更使得民進黨諸多候選人如陳時中、鄭運鵬等，都被挖出過去染紅的「黑歷史」，自食抗中保台的迴力鏢。

而網路霸凌之所以能成功的前提，除了基本的豢養網軍外，更重要的是攻擊的內容必須能引起網路年輕族群的共鳴，以產生自願追隨者，發揮一加一大於二的效果。但因民進黨連宣稱「從政DNA」的抗中牌都可以雙標，網軍攻擊的內容自然難以引起共鳴。使得此次選戰抗中牌不但無法發揮預期效果，反而成為凸顯民進黨永遠雙標，凡事都是「綠能，你不能」的鐵證！

事實上，從陳時中在台北市長選舉過程中一路都在打老二保衛戰，就可知抗中牌的效果已明顯褪色，網軍的套路也被選民看破手腳。抗中牌失效的主因在於民進黨一再上演雙標戲碼。尤其防疫期間，由陳時中主導的防疫政策，不但不時出現政策性雙標，更讓年輕選民產生相對剝奪感，以致於大量累積選民對陳時中的仇恨值。

當虛幻的口號對上親身經驗，讓年輕選民發現民進黨喊出抗中保台的用意，除了在選舉過程中簡化選民選擇外，背後更重要、也更深層的意義則是希望透過抗中的口號，來壓抑選民檢視民進黨，以達噤聲之效。因此，年輕選民自然再也不願意在網路上替民進黨政策辯護、為虎作倀。

此外，抗中牌更造成台灣在地緣政治上的危機，引發歐美各國在產業供應鏈上逐步去台化的後遺症。俄烏戰爭已讓歐美各國學到不能將產業關鍵物資過度仰賴單一國家，尤其是有戰爭風險國家的教訓。因此，民進黨政府不斷拉高抗中的張力，無疑是逼迫各國加速產業供應鏈去台化的政策，結果是得不償失。

如今，抗中牌已成強弩之末，而陳時中與民進黨猶如作繭自縛。當最基本的神主牌立場都被挑戰時，民眾又如何能相信民進黨後續的政治承諾？從民進黨多位縣市長候選人都一再被嗆無法好好向選民闡述政策即可知，年底選舉大勢底定，年輕選民已棄民進黨而去。（作者為立委國會辦公室主任）