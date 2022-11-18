11月26日即將舉行地方首長與議員選舉，但您知道，當天同時還有一個修憲複決案，要決定將來18歲至20歲青年的投票權嗎？

說來悲哀，目前看來似乎絕大部分的選民都不知道，當天除了選舉以外，還有一個重要的複決案。立法院在今年3月25日，以無異議109票通過修憲案，並於3月28日公告。這麼高的政治共識，加上公告半年，如今卻悄悄無聲，沒幾個人注意。各大政黨當初熱熱鬧鬧通過修憲案，滿口「青少年權益」，如今卻少見為修憲複決案宣導催票。這麼冷的「選情」，如何能期待這個複決案能達到超高門檻的965萬同意票，通過成為憲法？如果各政黨在乎18歲公民權，為什麼沒聲音？如果他們反對或不在乎，那當初為什麼會在立法院通過？

從立法院提出的修憲複決案文字來看，就大有問題。其內容為：「中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。」這個修憲複決案本身就有文義、邏輯上的問題，顯見提出的時候相當草率。例如，「選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權」都放在一起。其實憲法第130條只針對選舉權年齡規定為20歲，至於其他投票權，本來就是立法裁量的範圍。何必修憲？

此外，所謂「公民投票」在憲法上其實就是憲法第17條所規定的「創制、複決」兩種權利；而在憲法第136條本就規定「創制複決兩權之行使，以法律定之」，並無年齡之限制。這也是《公民投票法》第7條可以將公投年齡訂為18歲的原因。既然罷免、創制、複決本就沒有憲法明確的規定，法律也已經另行規範了，為什麼還需要另行提出修憲案？難道是在暗示現行《公民投票法》第7條違憲嗎？

另一個問題是公投綁大選。《公民投票法》原本把公投與大選分開，民進黨強烈主張應該二者合一，才能衝高投票率。等到民進黨全面執政後，的確將《公投法》改為「公投綁大選」。然而在2018年的公投案和地方選舉遭遇重挫，就改口說公投綁大選浪費選務資源，造成行政困擾，又把公投與大選分開。這也是「四大公投」投票率極低的原因之一。然而，到了這次修憲公投，他們又要把複決案綁大選了。

反反覆覆，為什麼？簡單來說，一切看是否對民進黨選舉有利。當民進黨掌握立院多數，議題又對民進黨不利時（如萊豬），他們就希望公投冷冷淡淡。而這次他們相信，18～20歲的青年乃是民進黨的鐵票，加上愛護支持青年的口號高唱入雲，沛然誰能與抗？他們就大力推動，以為青年永遠是民進黨的禁臠。

在蔡同榮委員過世之後，民進黨只把公投當作催票工具，而不是真心擁護。這次對待青年公民權的修憲案也是如此。包括筆者在內，早已有憲法學者建議，與其挑戰965萬「不可能的任務」修憲複決，不如正確解釋憲法第130條的規定，直接由立法院修法降低投票權年齡即可。民進黨在立法院占多數，可以多次輾壓其他政黨，要做早就可以做，為何捨此不為，非要搞修憲？

因為修法雖然可以快速讓18歲公民權成功，但無法為大選催票；修憲複決要通過難如登天，但綁大選就有著催票效果。想想，以民進黨加上側翼的網軍，要想大力喚醒民眾，推銷「18歲公民權請投同意」，絕對有能力，但他們寧可像蟑螂一樣，無良騷擾圍剿其他政黨，吹捧自己的候選人，哪裡有用力推銷18歲公民權？可見，他們在意的從來不是年輕人的投票權，而是他們自己的利益。

我全力呼籲全國年滿20歲的選民，投票讓複決案過關；但同時也要在選舉投票時，給玩弄青年參政議題與公投的偽善政黨，嚴厲的制裁。（作者為國立政治大學法律學系副教授）