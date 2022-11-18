在G20上演一場「拜習會」後，預計「抗中保台牌」會在11月26日的九合一選舉中褪色。民主政治是票票等值，這次雖是地方選舉，但對今後國內的政治開明、社會安全和經濟發展都將產生關鍵性的影響，大家不能小看了自己手中的那一票。

選舉的價值是選賢與能，可貴在於讓好的人繼任，不好的人下台。你的一票是你對理想、是非和信念的實踐。如果你受够了政治人物的霸道、囂張、對立、分贓、黑金、抹紅、抹黑、造謠，就讓他們下台吧！如果你認為未來的和平、理性、安全和發展很重要，就讓那些符合你價值觀的人上台吧！

美國剛完成的參眾議員選舉呈現了其政治兩極化和碎片化的困境，中共剛結束的二十大則顯示其強勢領導埋下的決策風險。這些都將是中美兩強在今後一段時間內存在的客觀事實，中共戰狼、美國鴨霸，台灣以小事大，聰明的做法不是去批評人家的不是，而是認清自己的位置，做對的事，追求國泰民安，至少不要庸人自擾，明白如何避禍。

台灣海峽的安全是當今國際最為關注的議題，兩岸的互動也是今後台灣最重要的國安項目。美國總統拜登和大陸國家主席習近平在G20的會面證明，台灣如果自嗨過頭，超過中美兩強畫定的紅線，只會自討苦吃。護國神山台積電被迫去美國投資，連帶的7、8家中下游關鍵廠商也被綁樁去設廠，一同面臨製造成本倍數上漲的國際競爭壓力。

這符合台灣優先的投資利益嗎？我們的高科技產業一定要如此離家出走嗎？就如前衛福部長楊志良所說的：「政黨人物心中只有選票和政權，沒有國家和人民，這是台灣人真正的悲哀。」

離投票日只剩下1周了，沒有了各有立場的民調迷湯，也少了兩岸因素的干擾，選民反而更有時間和空間去審視、評斷哪些才是真正符合自己理念和價值的候選人。越接近投票日，各種抹黑、抹紅、打壓的選舉花招一定層出不窮，名嘴語不驚人死不休的口水更會隨處亂噴，選民不需要隨風起舞。

識破假消息不能只要靠眼睛，還要靠腦和心。集體不用腦，遠比邪惡的殺傷力更可怕；自己不用心，當然也就看破不了有錢、有權、有勢者欺騙的黑幕。對小錯，日夜追殺；對大惡，卻放任不見，這是選民在選戰暗黑操作裡容易受影響的認知缺陷，所以需要你看得更深入，想得更深遠。

意識形態是僵固社會認知的高牆，如果大部分媒體又淪為政府宣傳的機器，司法檢調再成為官僚打擊異己的黑手，選舉就成為人民覺醒的唯一機會。

等待黎明來臨之前，必須先保住良善正義的天光。我們每人手中的一票就是天光，大家一起用心選人，用腦投票，為了你的理想信念，也為了國泰民安和公平正義。（作者為國家公益發展協進會理事長）