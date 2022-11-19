近日美國前總統小布希與蔡英文總統及烏克蘭總統澤倫斯基，共同參與視訊會議討論，主題是「為自由而奮戰」。對比烏克蘭現在因戰爭國家陷入經濟衰退、民生凋敝、糧食生產及四處滿目瘡痍、難民流竄，此種戰爭末日景象引發的「烏克蘭情境效應」，促使台灣民眾增加對「抗中保台」路線質疑，同時也強化台灣社會對兩岸對話熱切渴望。

無庸置疑是，台灣社會崇尚自由民主人權普世價值，希望兩岸重啟對話協商，建立和平穩定關係架構，享有兩岸和平紅利，避免爆發戰爭風險。然若干民進黨政治領導菁英卻又採取挑釁的兩岸路線及論述，既要求與大陸當局對等對話，不應預設任何政治立場以避戰；又釋放敏感政治言說挑釁大陸對台政策底線及紅線，形同積極主動引戰，如此兩岸政策行為充滿戰爭與和平目標之雙重矛盾及衝突。

烏克蘭親西方戰略釀戰火

蔡英文總統應邀致詞時指出，台灣可以和世界分享經驗並廣結盟友，讓民主國家能更有效地因應危機的威脅，並以俄羅斯入侵烏克蘭為典型例子。然而，俄烏戰爭根源於普丁不惜一切代價，以戰爭實現其擴張主義的目標。難道烏克蘭本身國際戰略及外交路線，完全無須負責任嗎？

11月英國「經濟學人」甫出版的「2023全球大趨勢」（The World Ahead 2023）年刊，盤點未來一年全球10大趨勢，包括中華民國總統蔡英文、中國國家主席習近平、俄國總統普丁、美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基皆登上封面。先前「經濟學人」已評定「台灣是全球戰爭風險最高區域」，這顯示區域爆發戰爭機率越來越高，大陸以「武力逼統」的頻率也越來越高。而民進黨政府則一再呼籲，主張兩岸進行對等對話，兩岸要進行「有意義的話」、「建設性對話」，兩岸和平穩定是「共同責任」。

但蔡英文卻在會議致辭中話鋒一轉，抨擊台灣美麗的家園面對來自中華人民共和國日益升高的威脅。中國採取種種行動，從每日的軍事恫嚇、灰色地帶行動和影響力操作，到網路攻擊和施加經濟脅迫，藉以製造疑慮，並讓台灣人民對長期以來努力爭取的民主生活方式失去信心。因此，探討烏克蘭如何引發俄羅斯侵略根源，恐怕與蔡英文這樣批判行徑也有雷同之處。

民進黨政府及派系重要領導人一再倡議類似「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」（蔡英文）、「務實台獨工作者論」（賴清德）、「推動台灣國家正常化運動」（林佳龍），鼓吹台獨現代意涵即是「台灣不是中國的一部分」（賴清德），這些「台灣主權論述」公開宣稱台灣已經是主權獨立國家，不需要另行宣布獨立，視台灣獨立與中華民國為主權獨立國家為同一組概念。這不僅悖離中華民國憲政法理，同時也成為一種挑戰大陸對台政策底線及紅線的挑釁行為，恐將更激化兩岸敵意及對抗。

民進黨完全倒向美國恐引戰

在兩岸雙方毫無政治交集共識前提下，衝突勢將加劇，陷入治絲益棼治理危機。台灣對外戰略選擇，應從失衡轉向均衡，蔡英文改變既往馬英九執政採取「友美和中」均衡戰略，轉為「聯美抗中」失衡戰略。現在採行「一邊倒」外交路線，鑲嵌於美國意圖圍堵中國之「印太戰略」設計中，使得「台灣問題」性質由法理層次的「內政定位」，卻質變為「國際因素介入」。

在歐洲，美國利用聯結北約組織遏制俄羅斯，藉由北約東擴拉攏烏克蘭加入北約，運用「以烏制俄」策略，耗損俄之國力；在亞洲，美國藉由印太戰略民主成員，拉攏台灣成為戰略前沿「馬前卒」角色，運用「以台制中」策略，達到遏制中國發展機遇。美國藉由「聯烏耗俄」、「聯台耗中」策略，「螳螂捕蟬、黃雀在後」坐收漁翁之利。就此而論，台灣要避免陷入「烏克蘭化」，在戰略選擇上不應成為中美霸權下的「馬前卒」。

我們探尋俄烏衝突根源，再檢視台灣對外政策及兩岸路線，發現烏克蘭因採取一邊倒傾向西方及美國外交政策，試圖加入北約及歐盟，自絕於斯拉夫民族主義及威脅俄羅斯國家安全，從而招致俄「先發制人」攻擊。至於台灣則從承認「九二共識」到否認「九二共識」；從認同中華民族到否定中國人認同，且台獨聲浪創新高；從採取「友美和中」路線，轉變至「抗中保台」、「聯美日抗中」戰略。台烏之間皆採取挑釁作為，此似乎無法避戰反而是引戰。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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