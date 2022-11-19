中國大陸國家主席習近平與日本首相岸田文雄，於11月18至19日在泰國曼谷舉行亞太經濟合作會議（APEC）的前一（17）日進行半小時的會談。

習近平表示：1.今年日中建交50周年，雙方關係重要性沒有變。2.歷史與台灣等問題是兩國政治基礎。3.雙方經濟依存度高，應著眼長遠與地區共同利益。岸田文雄則說：1.雙方為近鄰，應和平共處，不互為威脅。2.日本發展繁榮離不開中國，中國也同樣。3.台灣問題日方在日中聯合聲明中做出的承諾沒有絲毫變化。同時對共軍在東海情勢以及尖閣諸島、火箭軍發射導彈、台海和平穩定等表達嚴重關切。4.針對北韓核武問題，期待中國能在聯合國安理會發揮作用。5盡早開通防務部門海空聯絡機制直通電話。6.將協調日本外相林芳正訪華。

期間媒體報導，11月10日到19日，美日在日本西南諸島匯集3.6萬多軍人的「利劍」（Keen Sword）防衛性聯合軍演；17日當天日本自衛隊C-2運輸機將16式機動戰鬥車運到島上進行公路行駛訓練。再者，當天日本共同社公布，15日有4艘中國海警艦船在釣魚島周邊海域交接任務，其中發現將執行巡弋的2204號海警船，是有史以來船上搭載76毫米艦炮者最大口徑。引發中日兩國防衛部門高度關注！對於上述者，提出個人淺見：

首先，中日雙邊關係惡化，起於歷史、台灣問題等，更涉及到中日台之釣魚島領土主權的問題（日本稱尖閣諸島、我稱之釣魚台）。原本中國大陸對於台日釣魚台的問題，僅在旁對台日「聽其言、觀其行」。但隨著，台灣政治板塊從國民黨馬英九擔任第二任總統，到民進黨蔡英文就任總統，對周邊鄰國交往，由「親美、友日、和陸」，轉為「親美日、共抗中」策略，寧可放棄唯一對日抗議侵犯我釣魚台主權之聲索。

加上日本於2012年急於將我釣魚台收歸國有，次（2013）年中共先後將原國家海洋局及其下屬中國海監總隊、原公安邊防海警部隊、原農業部中國漁政、原海關總署海上緝私警察的隊伍和職責整合，重新組建國家海洋局，並以中國海警局名義開展海上維權執法，並設立「東海防空識別區」、去（2021）年成立「海警法」、「海安法」等以為因應。

其次，近年隨著日本整體經軍力量，凸顯在美日軍事同盟與安保條約下的重要性，美日欲擴及亞太軍事同盟，趨向形成類似小北約軍事聯合防禦態勢，以防堵新冷戰中共軍事力量進入西太平洋。

由於，日本遊走於大陸「一個中國」原則與「日中聯合聲明」之紅線邊緣，與美國同出一轍在台灣問題上曖昧不明。然在美日新安保條約下，將傳統防衛日本周邊安全擴及台灣。日本自衛隊從以往支援美軍在亞太防衛支援角色，轉變為主導角色，增加日本在亞太的地位。並隨著，大陸為取得台灣與釣魚島的主導地位，增加解放軍東部戰區海空軍與火箭軍以及海警船的實力，以抵禦日本自衛隊與海上保安廳聯合海空兵力，以及涉及針對大陸與建設日本西南諸島之軍事力量與部署。大陸軍警海空與火箭軍整體聯合武力，由東海擴及第一島鏈邊緣，將台灣與我釣魚台包含在內，展現「軍事是政治外交的延伸」、「軍事是外交的後盾」，成為後續日中外長交手的關鍵。

最後，可以推斷日本外相林芳正訪問中國大陸，對於涉及「一個中國」、以及「釣魚島領土主權」問題，中國大陸絕不會輕易退讓。其在釣魚島附近海空域之海空軍事力量、海上執法單位的數量，只有逐漸隨著日本增強，不可能減少。至於，有關北韓核武問題，相信大陸基於核武擴張問題，僅會在不干涉他國內政的情況下，適度向北韓領導人傳達中國對於朝鮮半島核武問題的關注；同時向美日傳達雙方聯合軍演勢必將刺激北韓反威脅之軍事作為，以維護朝鮮半島區域之和平穩定。

對中日後續外長會談將呈現「經濟向右、政治向左」，日本最多只能在日中經貿議題上撈到好處，至於涉及領土主權將是大陸軍警合力的展現。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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