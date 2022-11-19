桃園市楊梅區味全埔心牧場場區內外約6.86萬坪土地資產，於2018年底以新臺幣26.63億元出售給三立集團，未來計畫打造成為影視基地。埔心牧場是許多人在青少年學生時代舉辦營隊或旅遊的地方，30年前我在臺灣省立板橋高級中學就讀時就和班上同學一起從臺北坐過火車到埔心看牛，多年前我也和我中華大學行政管理學系的學生們去那裏玩大地遊戲和手做點心。一旦埔心牧場消失了，這些美好的回憶往後也就只能從照片中去拾零了。

埔心牧場裡有一座福德祠，旁有一淺溝，立有一看板，上書《土牛溝碑誌》，稱桃園楊梅段土牛溝發源於此，是清代漢番邊界。清乾隆34年（西元1769年），福建省分巡臺灣道臺楊景素在臺灣北部淡水廳勘定疆界，範圍從舊彰化縣今臺中市北半部向北延伸到今新北市鶯歌區的舊淡水廳龜崙社地界，挑溝堆土，土堆如臥牛，故名土牛，而土牛堆旁的深溝，就是土牛溝。所以土牛溝就是清代中國在臺灣的國界線，也是漢人移民和本地原住民的人為政治邊界。對臺灣地方史有興趣的人們，只要找出土牛溝，辨認出漢界番界，大概就會對當地族群的分布和開墾的經過有所認識。

因為漢人不斷越界侵墾，加上近代資本主義的殖民開發、原住民平埔各族的漢化殆盡，以及當代的土地重劃利用，土牛溝逐漸消失在臺灣的地面，事實上，曾經貫穿臺灣西部南北的這一條「萬里長溝」，早已柔腸寸斷，而沿著土牛溝於日本時代興建的臺三線省道，則取代了土牛溝，成為臺灣原客族群互動歷史的見證，這也正是行政院國家級臺三線客庄浪漫大道計畫背後的歷史底蘊。

然而，埔心牧場的土牛溝卻非真品，而只是模型，而目前全國保存最為完整的土牛溝，是在不遠的埔心牧場下方的楊梅段土牛溝，由高山頂而下，在永平路邊坡上的青山二街321巷，卻被湮沒在樹林、草叢、違建和墳塚之中而無人問津。保存完整的原因，直言之，是因為上有墳墓。所以，在周邊土地皆已高樓與別墅林立的情況下，竟然還能保留住這一段「野長溝」。這才是正港的漢番交界，清末臺灣建省，析淡水廳為臺北府淡水縣、新竹縣和苗栗縣，這裡成為淡水縣和新竹縣的縣界。屬於淡水縣靠近埔心牧場的那一邊是漢界，屬於新竹縣俯瞰楊梅埔心市區街景的這一邊是番界。

呂秀蓮在擔任縣長時，首度勾勒出桃園縣「五族共和」的多元族群面貌，而在空運的年代裡，桃園成為臺灣的國門。未來埔心牧場開發為影視基地後，楊梅埔心地區的繁華鼎盛更可預期。許多人惋惜假土牛溝可能從此被填平，殊不知真的土牛溝近在咫尺而人未知。真土牛溝的現狀和未來狀況皆岌岌可危，桃園市政府應該及早想想如何從文化資產保存以及都市發展雙贏的角度來維護臺灣少數碩果僅存的土牛溝。楊梅段土牛溝早已被指定為文化景觀，但任由民眾不法占用或荒置為污水與垃圾傾倒處與亂葬崗，不啻為當地都市之瘤，也是桃園地方之恥。依筆者之見，成本最低的保存方式，就是將楊梅段土牛溝周邊環境整建為土牛溝公園，以此對土牛溝景觀進行維護，並可提供作為鄰近居民休憩、遠客觀光遊覽，以及學生鄉土教學遠足踏青的去處，讓遊人從中遙想那茅草如虎傷人的古老年代裡，漢番兩族先人如何經過漫長的歷史融合過程，成為今天的桃園人。

鄭文燦8年市長任內，桃園市土牛溝的保存問題未見重視，明年世界客家博覽會舉辦在即，這一段原客互動的珍貴歷史見證，是不是也該整理一下，否則豈不是成了極大的諷刺？

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）