眾所矚目的兩大國際會議（二十大工業國領導人峰會及亞太經濟合作領袖會議）接續落幕，已能感受到美國獨霸的國際地位明顯動搖，今年初以來，美國巧立名目，接二連三派遣政要訪台，猛踩中國紅線，想藉此破壞兩岸勉強維繫的和平現況。就在G20拜習兩位元首閉門會議後，完全突顯美國前揭見縫插針、煽風點火的行為根本徒勞無功，中國領導人習近平更針對加拿大總理杜魯道私下洩露私密談話內容一事，直接挑明糾正並予以指責，在在顯示中國綜合實力不容質疑及國際場合間不允許被公然挑戰的底氣。

16日美國參謀首長聯席會議主席密利以中國攻台是「戰略上的災難」為由，想藉此呼應拜登轉為柔性訴求的涉台言論，殊不知自以為神助攻卻成了豬隊友，原因簡單，拜登總統都直敘不違反「一中政策」來看待兩岸關係了，密利卻再以軍事戰略角度來影射中國武力犯台將會耗損國力，失去全球第一的夢想，讓美國已然勢微的現況毫不遮掩的攤開讓國際知道，怎不乾脆坦白表明美國無力插手兩岸軍事行動呢？其實美國收手，停止干涉，兩岸和談才能創造真正區域和平，難道不是嗎？

密利終究是軍人，想的只有打仗，參雜其他政治因素後，就不難理解美國自私的帝國主義情結，只有繼續兩手策略的操作，才能為國家創造更多利益，2023年台灣法定國防預算就是一個活生生的例子，足足比2022年增加了475億，大陸國台辦發言人馬曉光，就近日台美簽署高達157.6億的「長程預警雷達系統」第三階段後續維持案，以換取美方提供為期5年的後勤與支援服務，感慨表示：「這些錢用來發展經濟、改善民生，難道不比奉送美國人強嗎？」台灣花大錢當凱子幫美國看門，民脂民膏任由美國人取用，何時停歇？

這6年來由於蔡政府把「親美、反共、抗中、保台」的意識形態上綱成為政治正確與「台灣共識」，一面倒的傾向美國，數以千億計的購買軍火，管不管用、能不能派上戰場還不知道，業已產生預算排擠效應，許多基礎經濟建設皆無以為繼，只能以特別預算舉債度日來支應，嚴重破壞財政紀律，台灣充當提款機也就算了，就當花錢買保單、繳保護費，只是能否會兌現也還不確定，但如果變成冤大頭被賣了還幫著數錢，那就太不值了，倘若稍有不慎淪為砲灰那就更慘了。

美國看似就像撒手阿富汗般已經快放棄烏克蘭了，準備逼澤倫斯基上談判桌收拾俄烏戰爭殘局。然而，國土被打得稀巴爛只剩下斷垣殘壁的是烏克蘭，人民顛沛流離，淪為難民的也還是烏克蘭人；反觀美國，除了給點錢、發送些武器，還有什麼立竿見影的建樹？血淋淋的戰爭不是兵棋推演更非兒戲，沒有贏家只有喪家，兩岸不比俄烏，追求並實現「戰略和平」才是正解。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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