大陸10月經濟數據不如預期，代表企業生產活力的工業生產，從前月6.3%滑落至5%，減幅1.3%，象徵企業未來動能的固定資產投資，同樣自前月5.9%續降至5.8%。更糟糕的是，作為經濟增長主力的內需消費，繼4、5月嚴重衰退後，本月再次衰退0.5%，顯見封城效應餘威猶存。值得注意的是，疫後表現亮麗的出口，受到全球景氣下滑波及，在需求急速萎縮下，本月罕見看到-0.3%的負成長數字，是兩年多來首見。

市場對房市信心恢復

從生產到投資，再到消費與出口，主要經濟成長引擎同步減速，令人對未來感到憂心。各主要經濟預測機構，如亞洲開發銀行、世界銀行及國際貨幣基金等，陸續調降今年大陸經濟成長率至3%上下，恐創下1979年經濟改革以來次低紀錄。為了避免經濟失速而引發其他金融風險或社會動盪，大陸中央部會紛紛推出刺激經濟措施，藉此穩住經濟下跌走勢。

其中，最值得關注的，是近日人行及銀保監會聯合發布的《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，針對房企融資、保交樓、房企風險處置、消費者權益保障、金融管理政策調整及住房租賃金融支持等六大面向，提出16項具體因應措施。救市力道之大，外界稱為史詩級房產救市行動。

實際成效如何，仍待驗證，但值此經濟下行風險日益增溫之際，端出對症下藥的政策牛肉，不失為一步好棋。背後邏輯，不難理解。這波大陸經濟下挫如此之深，除了相對嚴格的疫情管控措施外，為抑制房地產泡沫而接連推出的房市調控與監管禁令，絕對脫離不了關係。如今，隨著房地產泡沫陸續擠出，監管力道自然應該縮手。

這道猛藥已經奏效，市場對房市的信心重新恢復。光從相關個股表現就可一窺端倪。比如在香港上市的知名大陸房地產開發商碧桂園，在政策發布後，短短兩天漲幅就近一倍。如果把時間再拉長一點，11月以來，由低點到高點，漲幅更是高達223%。同期間，同樣在香港上市的龍湖地產，股價漲幅也分別高達50%及116%。顯見以金融支持房市此舉，確實發揮一定功效。

支持中小微民營企業

不過，必須提醒的是，穩住房市並藉此穩住經濟情勢，並不等於應該把資源大量挹注到房地產，作為拉抬經濟主力。過度拉抬房地產，可能會讓好不容易削減的資產泡沫，再度死灰復燃，相信北京也不想重蹈覆轍。真正長穩久安，還是得回歸到消費、投資及出口這三大實體經濟引擎上。近日人行發布第三季貨幣政策執行報告，就明白指出，即便穩住房市、恢復市場信心相當重要，但也不會把房地產作為刺激經濟的主要手段，就是這個道理。

面對異常嚴峻的經濟情勢，北京確實需要端出更多政策牛肉，但過程中不能輕忽可能衍生的風險。換言之，16條金融支持房市措施，應該只能視為維穩經濟的第一步。一旦房市止穩，接下來拉抬經濟重心就要跟著轉向，尤其是對經濟貢獻超過6成的內需消費與民營企業，才是重中之重。

實際做法上，除了拿捏時機適度放寬嚴苛的防疫規定、讓人流及物流恢復正常外，更重要的是，如何透過財政與貨幣手段，如精準對接的減稅降費措施，或是資金借貸的利息補貼等等，全力支持中小微民營企業發展。畢竟這波經濟下行，受創最重的就是內需消費與中小微企業，加上這兩類主體又是支撐經濟的重要根基，更需政策支持。

「施肥還得要施到根上，根壯才能枝繁葉茂。」這是李克強在今年兩會回應記者的妙喻，放到應對經濟下行風險上，其實非常貼切。找回經濟活力，不能只是抱著炒短線的心態，而應該以宏觀、長遠的角度切入，著手規畫政策。大方向把握住了，大陸經濟的春天應該也就不遠了。