貓熊「團團」今天下午1時48分病逝，不管怎麼說，牠總是仁至義盡，陪伴台灣孩子們一塊成長。走了，總該跟牠說聲謝謝！一路好走！

團團和圓圓當年4歲的時候聯袂被送到台灣，到目前已經14年了，陪伴多少台灣人一塊成長、歡笑，當時民眾排著隊等著看牠們的萌樣，如今，雖然不是木柵動物園排名第一最受民眾喜愛的動物，但總還是前10名，可見十多年過去了，台灣民眾對貓熊的熱度未減。

然而站在保護動物的立場，貓熊被作為禮物、敦睦邦交，這樣的做法對嗎？動物離開了棲息地對牠們是好是壞？人們總是以各種名目，譬如教育兒童、保育瀕臨絕種動物的立場設立動物園、海洋館，實際上還不是藉其大賺其錢？君不見花蓮海洋公園，海獅不住地朝馬路對岸的太平洋咆嘯，牠們嗅得到太平洋的味道，或許牠們在叫喚牠們的父母、小孩或伴侶也說不定。

真正的動物樂園是在南非、是在肯亞的國家公園，動物在裡面自自由由、無拘無束，就算被其他動物吃了，那也是順應自然，優勝劣敗、適者生存。

團團在台灣快樂嗎？牠願意嗎？雖然牠有圓圓，但牠沒有其他的夥伴、牠無法生活在牠應該有的環境裡，或許也不會死得那麼快。

把人類的快樂建築在動物的痛苦上，你高興了！團團呢？牠解脫了！

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