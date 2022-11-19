澳洲總理艾班尼斯15日在APEC峰會上語出驚人地表示：「CPTPP是給公認的國家參與，而台灣只是一個經濟體」引發軒然大波。澳洲媒體立刻將其發言解讀為澳洲政府不支持台灣加入CPTPP，但澳洲政府隨後即向我外交部澄清，澳洲對台灣參與CPTPP的立場未改變，仍然歡迎台灣加入。

無論澳洲官方的態度是什麼，艾班尼斯說出這句話的背後就透露了兩個訊息。第一，艾班尼斯打從心底不認為台灣是個「國家」。身為澳洲總理，艾班尼斯心裡怎麼看台灣都沒關係，但直接把心裡的想法在正式外交的公開場合說出來就是另一回事了。畢竟如今美日這兩大亞太友台勢力，對台灣地位都刻意採取相對模糊的立場，在外交利益上與美日多有重疊的澳洲在此時公然貶低台灣，會讓澳洲政府陷入尷尬的處境。雖然艾班尼斯已有多年從政經驗，但顯然外交領域這一塊並非他的強項。因為他透露的第二個訊息，就是他不知道不是國家的經濟體，也可以加入CPTPP。

而且讓台灣以經濟體的方式參與國際組織，還正好就是當時APEC會議開啟的先例。隨後台灣也以台澎金馬個別關稅領域的名義參與了世界貿易組織WTO，造就如今許多有意增進國際參與、吸引更多締約成員加入的國際組織或協議，都不刻意強調台灣或其他實體是否具備國家的身分，而是允許以經濟體的名義，給予最大程度的國際參與空間。說台灣不是國家所以不能參與CPTPP，代表艾班尼斯或許既不熟悉台灣參與APEC的模式，也不太清楚CPTPP本身的組織規範。

由於澳洲前總理莫里森曾支持台灣加入CPTPP，而艾班尼斯的發言傳回澳洲之後，在野黨也已經對艾班尼斯表示譴責。艾班尼斯會不會因為這句失言，影響其在澳洲國內的政治聲望，值得觀察。

加入CPTPP是台灣政府近年的重點經貿外交目標。蔡政府為了展現台灣可以與國際接軌的決心，已經相繼開放美國萊豬進口，並解除台灣對福島核食的進口限制，然而如今最大的阻礙，仍是北京當局對於台灣申請加入的抵制。由於CPTPP審理加入成員的執委會流程，是以共識決的情況下先行成立工作小組，才能展開後續談判。但現在台海兩岸的局勢，早已和當年加入APEC時的狀態有所不同。兩岸之間的緊張對立，勢必導致北京對於台灣申請加入繼續干涉。

雖說CPTPP有不少成員國因為地緣政治與美中之間的衝突關係，未必會完全支持北京抵制台灣加入的行列，但畢竟台灣和中國大陸都是在去年9月同時提出入會申請，所以幾個主要成員對於台灣的申請加入也僅止於歡迎，沒有真正採取任何實質的支持行動。再加上艾班尼斯此次發言，無論是否認同台灣的國家地位、是否清楚經濟體也能加入CPTPP，但已經透露了他不支持台灣加入的意向。此舉勢必也會動搖其他會員對台灣的態度，為台灣能否順利加入CPTPP增添更多變數。

（作者為口譯工作者）