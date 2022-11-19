自稱有抗中保台DNA的陳時中說，「台派很容易，愛台灣而已。」這席話背後的邏輯，就是在暗示不抗中保台，就不是台派；不把票投給他，就是不愛台灣。這套二分法的催票謬論，先不談能召喚多少「死忠者」的心，但勢必會讓更多理性選民出走，在選票得失上，這是弊大於利，若繼續自顧自地製造芒果乾，小心被自己噎死。

民進黨近年操作仇中意識的脈絡，是企圖將辣台派、抗中保台、愛台灣，這幾個政治符號畫上等號，進而藉由意識形態對非我族類貼上賣台標籤，把民主選舉打成內戰。簡單說，就是不把票投給民進黨，就是親中媚共賣台的敵人。

問題是，隨著兩岸中線被畫破、共機繞台常態化，連導彈飛越台北上空都束手無策，只能假裝視若無睹，甚至欺瞞國人。在在證明抗中保台，其實是「抗中害台」；越是緊抱不放，越會自曝其短。

尤其，歷經這場九合一選舉的檢驗，選民又發現，原來鄭運鵬曾自稱「中國台灣」，陳時中也到過寧波與中共黨政官員交流。看著民進黨老是上演這種「綠能你不能」的荒謬雙標劇情，這齣戲到底還能賺到多少年輕人的熱淚，恐怕跟民進黨的選情一樣，冷到谷底。畢竟，年輕人又不是傻瓜，騙一次兩次，還要被騙第三次？

如今，在選前最後時刻，陳時中又抬出這101招，喊話「加入台派吧」，「台派很容易，就是愛台灣而已！」聲嘶力竭推銷堆滿倉庫的滯銷芒果乾，聽在選民耳裡，除了是自打嘴巴，更有種不知今夕是何夕的蒼涼感！